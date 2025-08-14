ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/pvo-rf-unichtozhila-vosem-ukrainskikh-bespilotnikov-v-belgorodskoy-oblasti-i-dva-nad-v-krasnodarskim-1066991655.html
ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем
ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем - 14.08.2025 Украина.ру
ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем
Десяток украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за три часа. Об этом 14 августа сообщает Минобороны РФ
2025-08-14T15:16
2025-08-14T16:03
новости
россия
белгородская область
курская область
сво
сводка сво
новости сво сейчас
новости сво россия
кто
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_0:126:2409:1481_1920x0_80_0_0_ef5c3993c1a1dd2bd08d4d25a594dc29.jpg
"В период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.Ранее министерство информировало, что с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.Украинские беспилотники активно уничтожаются и в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Согласно сводке Минобороны РФ от 14 августа, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 665 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 77 184 беспилотных летательных аппарата, ▫️ 625 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 24 572 танка и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, ▫️ 28 500 орудий полевой артиллерии и минометов, ▫️ 39 648 единиц специальной военной автомобильной техники..Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
курская область
краснодарский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_134:0:2275:1606_1920x0_80_0_0_1b7f4496078121b90b64764eb043615c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, курская область, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, кто, краснодарский край
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, КТО, краснодарский край

ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем

15:16 14.08.2025 (обновлено: 16:03 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Десяток украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за три часа. Об этом 14 августа сообщает Минобороны РФ
"В период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.
Ранее министерство информировало, что с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.
Украинские беспилотники активно уничтожаются и в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
Согласно сводке Минобороны РФ от 14 августа, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 665 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 77 184 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 625 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 24 572 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 28 500 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 39 648 единиц специальной военной автомобильной техники..
Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелгородская областьКурская областьСВОсводка СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияКТОкраснодарский край
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Считаем до пяти. Ультиматум Украины и роковая ошибка Трампа
16:23Стал известен состав американской делегации на переговорах с Россией 15 августа
16:07США не хочет вводить новые санкции против России, приоритетом является дипломатия - Белый дом
16:01Активность ВС РФ в Донбасском фронте создает отличный фон для переговоров Путина и Трампа
16:00Секрет "Чуда на Висле": как Сталин спас Варшаву
15:58Оккупация Аляски. Как американцы агитировали собак на Кыске в Крысьем архипелаге
15:56Покровское (Красноармейское) направление: прояснилось значение освобождения Суворово и Никаноровки
15:53Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают нацистский режим на Украине и так не любят Россию
15:49Командование ВСУ экстренно выводит штабы из Славянска
15:39"Не уйдёте из Одессы — от вас останутся руины". Кочетков о единственной договорённости России и США
15:20Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Украине. Новости к 15.20
15:16ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем
14:55Евросоюз хочет принять девятнадцатый пакет санкций против России в сентябре
14:53Подмога не пришла. Визит Зеленского в Лондон оказался провальным
14:37Возвращены 84 российских военнослужащих из украинского плена
14:31Администрация США предпринимает энергичные усилия, чтобы прекратить украинский кризис — Путин
14:30СК расследует дело о диверсии, совершённой подростками в Тульской области
14:14Песков рассказал о подготовке Путина ко встрече на Аляске
14:06ВС РФ нанесли удар по ключевому звену украинского ВПК - Павлоградскому химическому заводу
13:59Учебный центр Нацгвардии Украины поразили российские БПЛА
Лента новостейМолния