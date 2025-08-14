https://ukraina.ru/20250814/pvo-rf-unichtozhila-vosem-ukrainskikh-bespilotnikov-v-belgorodskoy-oblasti-i-dva-nad-v-krasnodarskim-1066991655.html

ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем

ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем

Десяток украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за три часа. Об этом 14 августа сообщает Минобороны РФ

2025-08-14T15:16

2025-08-14T15:16

2025-08-14T16:03

"В период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.Ранее министерство информировало, что с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.Украинские беспилотники активно уничтожаются и в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Согласно сводке Минобороны РФ от 14 августа, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 665 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 77 184 беспилотных летательных аппарата, ▫️ 625 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 24 572 танка и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, ▫️ 28 500 орудий полевой артиллерии и минометов, ▫️ 39 648 единиц специальной военной автомобильной техники..Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

2025

