https://ukraina.ru/20250814/pvo-rf-unichtozhila-vosem-ukrainskikh-bespilotnikov-v-belgorodskoy-oblasti-i-dva-nad-v-krasnodarskim-1066991655.html
ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем
ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем - 14.08.2025 Украина.ру
ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем
Десяток украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за три часа. Об этом 14 августа сообщает Минобороны РФ
2025-08-14T15:16
2025-08-14T15:16
2025-08-14T16:03
новости
россия
белгородская область
курская область
сво
сводка сво
новости сво сейчас
новости сво россия
кто
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_0:126:2409:1481_1920x0_80_0_0_ef5c3993c1a1dd2bd08d4d25a594dc29.jpg
"В период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.Ранее министерство информировало, что с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.Украинские беспилотники активно уничтожаются и в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). Согласно сводке Минобороны РФ от 14 августа, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: ▫️ 665 самолетов, ▫️ 283 вертолета, ▫️ 77 184 беспилотных летательных аппарата, ▫️ 625 зенитных ракетных комплексов, ▫️ 24 572 танка и других боевых бронированных машин, ▫️ 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня, ▫️ 28 500 орудий полевой артиллерии и минометов, ▫️ 39 648 единиц специальной военной автомобильной техники..Больше новостей дня представлено в обзоре Украина наращивает удары. Главное на 13:00 14 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
курская область
краснодарский край
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_134:0:2275:1606_1920x0_80_0_0_1b7f4496078121b90b64764eb043615c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, курская область, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, кто, краснодарский край
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, КТО, краснодарский край
ПВО РФ уничтожила восемь украинских беспилотников в Белгородской области и два над в Краснодарским краем
15:16 14.08.2025 (обновлено: 16:03 14.08.2025)
Десяток украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за три часа. Об этом 14 августа сообщает Минобороны РФ
"В период с 11.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края", - сказано в официальном сообщении.
Ранее министерство информировало, что с 8.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.
Украинские беспилотники активно уничтожаются и в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
Согласно сводке Минобороны РФ от 14 августа, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
▫️ 77 184 беспилотных летательных аппарата,
▫️ 625 зенитных ракетных комплексов,
▫️ 24 572 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 585 боевых машин реактивных систем залпового огня,
▫️ 28 500 орудий полевой артиллерии и минометов,
▫️ 39 648 единиц специальной военной автомобильной техники..
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.