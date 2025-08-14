На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/na-chto-uzhe-soglasen-zelenskiy-semibratov-o-razmene-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-posle-vstrechi-na-alyaske-1066966190.html
На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске
На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске - 14.08.2025 Украина.ру
На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал выбор места для встречи Путина и Трампа
2025-08-14T09:37
2025-08-14T09:37
видео
украина
россия
аляска
трамп и зеленский
владимир путин
дональд трамп
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066965900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85e78e016a851a564628389065058416.jpg
А также оценил возможные договорённости по территориальным вопросам между Россией и Украиной:00:33 – Стоит ли ожидать предметных договорённостей на Аляске? 08:30 – О территориальных вопросах украинского конфликта.18:11 – Об участии Европы в разрешении украинского конфликта.21:08 – О включении оставшейся части Украины в НАТО.* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
украина
россия
аляска
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066965900_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01e5d0691d3ca07d01d25e9ce58bfb3f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, аляска, трамп и зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, видео
Видео, Украина, Россия, Аляска, Трамп и Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО

На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске

09:37 14.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал выбор места для встречи Путина и Трампа
А также оценил возможные договорённости по территориальным вопросам между Россией и Украиной:
00:33 – Стоит ли ожидать предметных договорённостей на Аляске?
08:30 – О территориальных вопросах украинского конфликта.
18:11 – Об участии Европы в разрешении украинского конфликта.
21:08 – О включении оставшейся части Украины в НАТО.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияАляскаТрамп и ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске
09:30Украина опять выстрелила себе в ногу - Сийярто
09:05ВСУ снова атаковали Белгород, есть пострадавшие
08:45Главное за ночь 14 августа
08:25ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны
08:00Россия сорвала украинскую ракетную программу - ФСБ
08:00Берлинская стена: символ двуполярного мира
07:30Европа отказалась от идеи "пропихнуть" Зеленского на переговоры на Аляске - WSJ
07:01Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым
07:00Конрад Рэнкас: "Навроцкий без колебаний одобрил бы приказ Запада о нападении на Россию"
06:40"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик
06:20"Наступают огневой массой тяжелой артиллерии": эксперт рассказал о смене приоритетов на фронте
06:00"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики
05:40Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
05:20"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах
05:16"Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте
05:14Александр Перенджиев: Трамп попробует продать Украину, чтобы получить выгоду в Арктике и на Севморпути
05:11От генерала-украинофила до разведчицы с "Миротворца". С чьего голоса запоёт Трамп на Аляске
05:00"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:52О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине
Лента новостейМолния