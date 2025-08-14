https://ukraina.ru/20250814/na-chto-uzhe-soglasen-zelenskiy-semibratov-o-razmene-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-posle-vstrechi-na-alyaske-1066966190.html
На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске
На что уже согласен Зеленский? Семибратов о размене между Россией и Украиной после встречи на Аляске
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал выбор места для встречи Путина и Трампа
А также оценил возможные договорённости по территориальным вопросам между Россией и Украиной:00:33 – Стоит ли ожидать предметных договорённостей на Аляске? 08:30 – О территориальных вопросах украинского конфликта.18:11 – Об участии Европы в разрешении украинского конфликта.21:08 – О включении оставшейся части Украины в НАТО.* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
А также оценил возможные договорённости по территориальным вопросам между Россией и Украиной:
00:33 – Стоит ли ожидать предметных договорённостей на Аляске?
08:30 – О территориальных вопросах украинского конфликта.
18:11 – Об участии Европы в разрешении украинского конфликта.
21:08 – О включении оставшейся части Украины в НАТО.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов