Европа отказалась от идеи "пропихнуть" Зеленского на переговоры на Аляске - WSJ
Президент США Дональд Трамп беспокоился, что Владимир Зеленский своим присутствием сорвет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет Wall Street Journal
2025-08-14T07:30
2025-08-14T07:47
"После телефонных разговоров (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и Трампа (а также других лидеров Европы в среду - ред.) европейцы отказались от этого требования... Трамп выразил беспокойство по поводу того, что присутствие Зеленского в самом начале переговоров может сорвать процесс", - говорится в материале.Отмечается, что до возражения Трампа главы государств Европы пытались продвинуть идею "прямого представительства" в рамках встречи на Аляске, предложив, помимо Зеленского, участие в переговорах генсека НАТО Марка Рютте "или другого европейского лидера".При этом источники в рядах немецких чиновников, организовывавших переговоры Трампа с европейскими лидерами, заявили, что Трамп согласился в первую очередь проинформировать о результатах переговоров Зеленского и уже после него других глав государств Европы.Накануне Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
новости, аляска, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, еврокомиссия
Новости, Аляска, Европа, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Еврокомиссия

Европа отказалась от идеи "пропихнуть" Зеленского на переговоры на Аляске - WSJ

07:30 14.08.2025 (обновлено: 07:47 14.08.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Президент США Дональд Трамп беспокоился, что Владимир Зеленский своим присутствием сорвет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет Wall Street Journal
"После телефонных разговоров (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и Трампа (а также других лидеров Европы в среду - ред.) европейцы отказались от этого требования... Трамп выразил беспокойство по поводу того, что присутствие Зеленского в самом начале переговоров может сорвать процесс", - говорится в материале.
Отмечается, что до возражения Трампа главы государств Европы пытались продвинуть идею "прямого представительства" в рамках встречи на Аляске, предложив, помимо Зеленского, участие в переговорах генсека НАТО Марка Рютте "или другого европейского лидера".
При этом источники в рядах немецких чиновников, организовывавших переговоры Трампа с европейскими лидерами, заявили, что Трамп согласился в первую очередь проинформировать о результатах переговоров Зеленского и уже после него других глав государств Европы.
Накануне Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске.
Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
НовостиАляскаЕвропаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕврокомиссия
 
Лента новостейМолния