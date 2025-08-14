https://ukraina.ru/20250814/evropa-otkazalas-ot-popytok-propikhnut-zelenskogo-na-peregovory-na-alyaske---wsj-1066961837.html

Европа отказалась от идеи "пропихнуть" Зеленского на переговоры на Аляске - WSJ

Президент США Дональд Трамп беспокоился, что Владимир Зеленский своим присутствием сорвет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, пишет Wall Street Journal

"После телефонных разговоров (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца и Трампа (а также других лидеров Европы в среду - ред.) европейцы отказались от этого требования... Трамп выразил беспокойство по поводу того, что присутствие Зеленского в самом начале переговоров может сорвать процесс", - говорится в материале.Отмечается, что до возражения Трампа главы государств Европы пытались продвинуть идею "прямого представительства" в рамках встречи на Аляске, предложив, помимо Зеленского, участие в переговорах генсека НАТО Марка Рютте "или другого европейского лидера".При этом источники в рядах немецких чиновников, организовывавших переговоры Трампа с европейскими лидерами, заявили, что Трамп согласился в первую очередь проинформировать о результатах переговоров Зеленского и уже после него других глав государств Европы.Накануне Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

