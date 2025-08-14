Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
Новый украинский БПЛА "Лютый" представляет серьёзную угрозу для удалённых российских регионов, включая Ленинградскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
"Основную проблему для нас представляет БПЛА "Лютый", который несёт 75 килограммов веса боевой части, — отмечает эксперт. — 50 килограмм из них — сам заряд, а ещё 20 килограммов — условная шрапнель". Дальность действия дрона составляет 1000 километров, что ставит под угрозу объекты в глубоком тылу.
Подлесный высказывает тревожное предположение: "У меня сложилось впечатление, что "Лютых" запускают с территории Финляндии и Норвегии. Иначе никак нельзя объяснить, почему Ленинградская область время от времени попадает под удар". Это свидетельствует о возможном участии стран НАТО в атаках на российскую территорию.
Эксперт предлагает конкретные меры противодействия: "Для борьбы с украинскими беспилотниками надо создать мобильные группы ПВО, оснащённые спаренными зенитными пулемётами". Однако, по его словам, эта работа ведётся недостаточно активно: "Нефтяники и газовики не хотят этим заниматься, надеясь на государство".
"Количество критически важных объектов, требующих защиты, превышает наши организационные ресурсы", — подытожил собеседник издания.
