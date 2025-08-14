Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый" - 14.08.2025 Украина.ру
Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый" - 14.08.2025 Украина.ру
Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
Новый украинский БПЛА "Лютый" представляет серьёзную угрозу для удалённых российских регионов, включая Ленинградскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2025-08-14T05:40
2025-08-14T05:40
"Основную проблему для нас представляет БПЛА "Лютый", который несёт 75 килограммов веса боевой части, — отмечает эксперт. — 50 килограмм из них — сам заряд, а ещё 20 килограммов — условная шрапнель". Дальность действия дрона составляет 1000 километров, что ставит под угрозу объекты в глубоком тылу.Подлесный высказывает тревожное предположение: "У меня сложилось впечатление, что "Лютых" запускают с территории Финляндии и Норвегии. Иначе никак нельзя объяснить, почему Ленинградская область время от времени попадает под удар". Это свидетельствует о возможном участии стран НАТО в атаках на российскую территорию.Эксперт предлагает конкретные меры противодействия: "Для борьбы с украинскими беспилотниками надо создать мобильные группы ПВО, оснащённые спаренными зенитными пулемётами". Однако, по его словам, эта работа ведётся недостаточно активно: "Нефтяники и газовики не хотят этим заниматься, надеясь на государство"."Количество критически важных объектов, требующих защиты, превышает наши организационные ресурсы", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Геннадий Подлесный: Встреча Путина и Трампа приведет к тому, что Россия начнет бить Украину в полную силу" на сайте Украина.ру.О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"

05:40 14.08.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
Новый украинский БПЛА "Лютый" представляет серьёзную угрозу для удалённых российских регионов, включая Ленинградскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
"Основную проблему для нас представляет БПЛА "Лютый", который несёт 75 килограммов веса боевой части, — отмечает эксперт. — 50 килограмм из них — сам заряд, а ещё 20 килограммов — условная шрапнель". Дальность действия дрона составляет 1000 километров, что ставит под угрозу объекты в глубоком тылу.
Подлесный высказывает тревожное предположение: "У меня сложилось впечатление, что "Лютых" запускают с территории Финляндии и Норвегии. Иначе никак нельзя объяснить, почему Ленинградская область время от времени попадает под удар". Это свидетельствует о возможном участии стран НАТО в атаках на российскую территорию.
Эксперт предлагает конкретные меры противодействия: "Для борьбы с украинскими беспилотниками надо создать мобильные группы ПВО, оснащённые спаренными зенитными пулемётами". Однако, по его словам, эта работа ведётся недостаточно активно: "Нефтяники и газовики не хотят этим заниматься, надеясь на государство".
"Количество критически важных объектов, требующих защиты, превышает наши организационные ресурсы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Геннадий Подлесный: Встреча Путина и Трампа приведет к тому, что Россия начнет бить Украину в полную силу" на сайте Украина.ру.
О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
12 августа, 17:21
Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карманЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
05:40Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
Лента новостейМолния