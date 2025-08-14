"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/12-tochek-vkhoda-s-polshi--klyuch-k-pobede-gennadiy-podlesnyy-o-neobkhodimosti-novoy-taktiki---1066884656.html
"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики
"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики - 14.08.2025 Украина.ру
"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики
Удары по украинской логистике остаются точечными, тогда как полная блокада поставок вооружений из Польши и других стран НАТО могла бы кардинально изменить ход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2025-08-14T06:00
2025-08-14T06:00
новости
украина
польша
россия
герань
"кинжал"
"искандер"
"калибр"
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614275_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_f8009a28a179293f5dd81b8db6521f73.jpg
По его словам, текущие удары по железнодорожным узлам и энергообъектам — лишь реакция на действия ВСУ, а не системная стратегия.Эксперт предлагает принципиально иной подход: "Надо бить не по целям, которые находятся в 100-150 километрах от ЛБС. Надо уничтожать 12 точек входа с территории восточноевропейских стран на Украину, чтобы техника, боеприпасы и топливо для ВСУ уничтожались прямо на границе с Польшей". Такой подход, по его мнению, парализует логистику противника и лишит ВСУ возможности получать подкрепления.Отвечая на вопрос о средствах поражения, Подлесный заявляет: "Конечно. Наш ВПК уже освоился в новых условиях. Кроме "Гераней-2", у нас есть "Искандеры", "Кинжалы" и "Калибры" в трех вариантах. Если мы поменяем подход к боевым действиям и наш Генштаб определит конкретные цели для них, ситуация вокруг Украины изменится коренным образом"."Сейчас мы наблюдаем гибридный подход, когда Россия отвечает точечными ударами на действия противника. Но для достижения стратегических целей этого недостаточно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Геннадий Подлесный: Встреча Путина и Трампа приведет к тому, что Россия начнет бить Украину в полную силу" на сайте Украина.ру.О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250812/1066883154.html
украина
польша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061614275_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_c16b3c538262856af41a024a8d0699a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, россия, герань, "кинжал", "искандер", "калибр", сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, железная дорога, главные новости, логистика, аналитика, военный эксперт
Новости, Украина, Польша, Россия, Герань, "Кинжал", "Искандер", "Калибр", СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, железная дорога, Главные новости, логистика, Аналитика, военный эксперт

"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики

06:00 14.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Удары по украинской логистике остаются точечными, тогда как полная блокада поставок вооружений из Польши и других стран НАТО могла бы кардинально изменить ход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
"Эти удары лишний раз подтверждают, что мы проводим СВО по принципу "ответок". Мы проводим вооруженный конфликт гибридным способом, ограничивая свои действия и отталкиваясь от реакции противника", — констатирует Подлесный.
По его словам, текущие удары по железнодорожным узлам и энергообъектам — лишь реакция на действия ВСУ, а не системная стратегия.
Эксперт предлагает принципиально иной подход: "Надо бить не по целям, которые находятся в 100-150 километрах от ЛБС. Надо уничтожать 12 точек входа с территории восточноевропейских стран на Украину, чтобы техника, боеприпасы и топливо для ВСУ уничтожались прямо на границе с Польшей".
Такой подход, по его мнению, парализует логистику противника и лишит ВСУ возможности получать подкрепления.
Отвечая на вопрос о средствах поражения, Подлесный заявляет: "Конечно. Наш ВПК уже освоился в новых условиях. Кроме "Гераней-2", у нас есть "Искандеры", "Кинжалы" и "Калибры" в трех вариантах. Если мы поменяем подход к боевым действиям и наш Генштаб определит конкретные цели для них, ситуация вокруг Украины изменится коренным образом".
"Сейчас мы наблюдаем гибридный подход, когда Россия отвечает точечными ударами на действия противника. Но для достижения стратегических целей этого недостаточно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Геннадий Подлесный: Встреча Путина и Трампа приведет к тому, что Россия начнет бить Украину в полную силу" на сайте Украина.ру.
О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 17:21
Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карманЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаРоссияГерань"Кинжал""Искандер""Калибр"СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияжелезная дорогаГлавные новостилогистикаАналитикавоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Европа отказалась от идеи "пропихнуть" Зеленского на переговоры на Аляске - WSJ
07:01Дмитрий Выдрин: Опьяненный "золотой лихорадкой" Трамп пригласил Путина на Аляску. На очереди Крым
07:00Конрад Рэнкас: "Навроцкий без колебаний одобрил бы приказ Запада о нападении на Россию"
06:40"Ситуация на фронте плачевная, поэтому Киев готов на любые провокации" — военный аналитик
06:20"Наступают огневой массой тяжелой артиллерии": эксперт рассказал о смене приоритетов на фронте
06:00"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики
05:40Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
05:20"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах
05:16"Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте
05:14Александр Перенджиев: Трамп попробует продать Украину, чтобы получить выгоду в Арктике и на Севморпути
05:11От генерала-украинофила до разведчицы с "Миротворца". С чьего голоса запоёт Трамп на Аляске
05:00"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:52О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине
04:50Остатки советской бронетехники: эксперт рассказал о составе новых механизированных бригад ВСУ
04:40"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей
04:34"Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20"Белорусский генштаб сознательно перенёс учения подальше от границ" — полковник Тиханский
04:04Возгорание нефтепродуктов произошло при отражении атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области
04:04В ожидании российского десанта и результатов переговоров на Аляске. Чем живет город Херсон
Лента новостейМолния