"12 точек входа с Польши — ключ к победе": Геннадий Подлесный о необходимости новой тактики

Удары по украинской логистике остаются точечными, тогда как полная блокада поставок вооружений из Польши и других стран НАТО могла бы кардинально изменить ход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный

По его словам, текущие удары по железнодорожным узлам и энергообъектам — лишь реакция на действия ВСУ, а не системная стратегия.Эксперт предлагает принципиально иной подход: "Надо бить не по целям, которые находятся в 100-150 километрах от ЛБС. Надо уничтожать 12 точек входа с территории восточноевропейских стран на Украину, чтобы техника, боеприпасы и топливо для ВСУ уничтожались прямо на границе с Польшей". Такой подход, по его мнению, парализует логистику противника и лишит ВСУ возможности получать подкрепления.Отвечая на вопрос о средствах поражения, Подлесный заявляет: "Конечно. Наш ВПК уже освоился в новых условиях. Кроме "Гераней-2", у нас есть "Искандеры", "Кинжалы" и "Калибры" в трех вариантах. Если мы поменяем подход к боевым действиям и наш Генштаб определит конкретные цели для них, ситуация вокруг Украины изменится коренным образом"."Сейчас мы наблюдаем гибридный подход, когда Россия отвечает точечными ударами на действия противника. Но для достижения стратегических целей этого недостаточно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Геннадий Подлесный: Встреча Путина и Трампа приведет к тому, что Россия начнет бить Украину в полную силу" на сайте Украина.ру.О боевой работе российских военных — в материале Игоря Гомольского "Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении на сайте Украина.ру.

