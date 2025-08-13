https://ukraina.ru/20250813/udar-po-arteriyam-snabzheniya-vsu-kak-rossiyskie-voyska-paralizuyut-logistiku-protivnika-1066798510.html

Удар по артериям снабжения ВСУ: как российские войска парализуют логистику противника

Систематические удары по транспортной инфраструктуре лишают украинскую армию возможности оперативно перебрасывать резервы и снабжать передовые части. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Алехин подчеркивает комплексный характер ударов: "Поражение железнодорожному узлу было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией". По его словам, такие удары имеют накопительный эффект, постепенно парализуя систему снабжения противника."Также поражены пункты управления противника и места хранения беспилотников большой дальности. Эти задачи российские военнослужащие выполняли в 133 районах", — отмечает военный аналитик. Он обращает внимание, что параллельно наносятся удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников."Лозовая обладала уникальной железнодорожной развязкой, имеющей критическое значение для переброски вражеских сил. Ее вывод из строя существенно осложнил логистику противника", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Также про новые успехи российской армии в новостях: "Российские "Герани" ударили по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР" на сайте Украина.ру.

