Удар по артериям снабжения ВСУ: как российские войска парализуют логистику противника
Систематические удары по транспортной инфраструктуре лишают украинскую армию возможности оперативно перебрасывать резервы и снабжать передовые части. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"ВС РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Этот объект обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс", — приводит конкретный пример эксперт.
Удар по артериям снабжения ВСУ: как российские войска парализуют логистику противника

05:00 13.08.2025
 
Систематические удары по транспортной инфраструктуре лишают украинскую армию возможности оперативно перебрасывать резервы и снабжать передовые части. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"ВС РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Этот объект обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс", — приводит конкретный пример эксперт.
Алехин подчеркивает комплексный характер ударов: "Поражение железнодорожному узлу было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией".
По его словам, такие удары имеют накопительный эффект, постепенно парализуя систему снабжения противника.
"Также поражены пункты управления противника и места хранения беспилотников большой дальности. Эти задачи российские военнослужащие выполняли в 133 районах", — отмечает военный аналитик.
Он обращает внимание, что параллельно наносятся удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
"Лозовая обладала уникальной железнодорожной развязкой, имеющей критическое значение для переброски вражеских сил. Ее вывод из строя существенно осложнил логистику противника", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Также про новые успехи российской армии в новостях: "Российские "Герани" ударили по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния