"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника" - 13.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250813/khotyat-predstavit-belorussiyu-glavnym-militaristom--tikhanskiy-o-planakh-polshi-i-gur-protiv-oreshnika-1066871174.html
"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"
"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника" - 13.08.2025 Украина.ру
"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"
Польские спецслужбы совместно с украинской военной разведкой и белорусской оппозицией готовят обсуждение мер противодействия размещению ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-08-13T05:20
2025-08-13T05:20
новости
белоруссия
варшава
польша
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
нато
калининградская область
спецслужба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136586_0:258:768:690_1920x0_80_0_0_e6d1ca5fb490441a2ab39c73aae01379.jpg
По словам Тиханского, Калининградский особый оборонительный район находится в окружении стран НАТО, а украинская группировка у южных границ Белоруссии представляет потенциальную опасность. "Размещение "Орешника" поднимает потенциал белорусских вооруженных сил. Поэтому сейчас стоит задача поднять информационную шумиху и представить Беларусь как главного милитариста в регионе", - пояснил аналитик.Эксперт отметил, что белорусскую оппозицию в Варшаве используют в качестве политического инструмента. "Беглых оппозиционеров используют как дешевую рабочую политическую силу в Варшаве", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
https://ukraina.ru/20250812/nikolay-doronin-o-vstreche-putina-i-trampa-esli-udastsya-soytis-v-arktike-i-na-ukraine-budet-mir-1066864249.html
белоруссия
варшава
польша
калининградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136586_0:133:768:709_1920x0_80_0_0_cfd5ef3294553e6fba01e8d48442601d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, варшава, польша, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, нато, калининградская область, спецслужба, главное управление разведки украины (гур), главные новости, "орешник", аналитика, эксперты, военный эксперт
Новости, Белоруссия, Варшава, Польша, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Калининградская область, спецслужба, Главное управление разведки Украины (ГУР), Главные новости, "Орешник", Аналитика, эксперты, военный эксперт

"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"

05:20 13.08.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Польские спецслужбы совместно с украинской военной разведкой и белорусской оппозицией готовят обсуждение мер противодействия размещению ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Инициатором провокации, которая готовится в Варшаве, являются польские спецслужбы. Там засветилось и Главное управление разведки (ГУР). Это заявление рассчитано на то, чтобы оправдать уровень милитаризации соседей Белоруссии", - заявил эксперт.
По словам Тиханского, Калининградский особый оборонительный район находится в окружении стран НАТО, а украинская группировка у южных границ Белоруссии представляет потенциальную опасность.
"Размещение "Орешника" поднимает потенциал белорусских вооруженных сил. Поэтому сейчас стоит задача поднять информационную шумиху и представить Беларусь как главного милитариста в регионе", - пояснил аналитик.
Эксперт отметил, что белорусскую оппозицию в Варшаве используют в качестве политического инструмента. "Беглых оппозиционеров используют как дешевую рабочую политическую силу в Варшаве", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Юрий Баранчик: России перед встречей Путина и Трампа надо запугать Британию "Орешником" и занять Покровск".
Николай Доронин интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вчера, 13:29
Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мирЕсть две полярные точки зрения на встречу Путина и Трампа на Аляске. Первая — России нельзя соглашаться на мероприятие в этом регионе, потому что это напоминание, что мы уступили территорию США. Вторая, которая импонирует мне, — в переговорах на Аляске есть символизм, связанный с тем, что, договорившись на севере, мы можем договориться и на юге
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияВаршаваПольшаВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руНАТОКалининградская областьспецслужбаГлавное управление разведки Украины (ГУР)Главные новости"Орешник"Аналитикаэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40"Первая птичка НАТО уже вьёт гнездо у наших границ" — эксперт о немецкой бригаде в Литве
06:20"Оборона противника трещит по швам": полковник Алехин рассказал о ситуации под Константиновкой
06:00"Готовы унизиться по первому жесту гегемона": Рэнкас про уровень делегации США на инаугурации Навроцкого
05:30"Моя виза закончилась, а бежать некуда" — как британский музыкант оказался в правовом вакууме в России
05:20"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"
05:00Удар по артериям снабжения ВСУ: как российские войска парализуют логистику противника
04:52За "бандеровский" флаг – смерть. Ультра-патриотов Украины отправят из Польши прямо на фронт
04:40"Я играю дьявола в костюме Дяди Сэма" — как британский музыкант неожиданно стал актёром в Петербурге
04:31Глава СБУ Малюк сообщил, что российская армия пыталась убить его двумя "Искандерами"
04:30Боятся лишиться возможности красть и опасаются за свой имидж на Западе. Что беспокоит украинскую элиту
04:25"Чтобы достичь турецкой мощи, полякам нужно долго стараться" — аналитик про амбиции Варшавы
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине
04:05Будет чем торговать: об экономическом аспекте грядущей встречи на Аляске
04:03КНДР будет всегда полностью поддерживать Россию — Ким Чен Ын
04:00"Польша в ловушке ЕС". Рэнкас объяснил, почему Навроцкий не сможет освободиться от диктата Брюсселя
03:51Для жителей многоэтажки в Волгограде, на крышу которой упали обломки БПЛА, организуют ПВР
03:30Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на центр Горловки
03:12Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область
03:02CNN назвало место встречи Путина и Трампа на Аляске
Лента новостейМолния