"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"

Польские спецслужбы совместно с украинской военной разведкой и белорусской оппозицией готовят обсуждение мер противодействия размещению ракетного комплекса "Орешник" на территории Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Инициатором провокации, которая готовится в Варшаве, являются польские спецслужбы. Там засветилось и Главное управление разведки (ГУР). Это заявление рассчитано на то, чтобы оправдать уровень милитаризации соседей Белоруссии", - заявил эксперт.
По словам Тиханского, Калининградский особый оборонительный район находится в окружении стран НАТО, а украинская группировка у южных границ Белоруссии представляет потенциальную опасность.
"Размещение "Орешника" поднимает потенциал белорусских вооруженных сил. Поэтому сейчас стоит задача поднять информационную шумиху и представить Беларусь как главного милитариста в регионе", - пояснил аналитик.
Эксперт отметил, что белорусскую оппозицию в Варшаве используют в качестве политического инструмента. "Беглых оппозиционеров используют как дешевую рабочую политическую силу в Варшаве", - резюмировал собеседник издания.
