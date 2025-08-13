"Хотят представить Белоруссию главным милитаристом" — Тиханский о планах Польши и ГУР против "Орешника"

Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир

Есть две полярные точки зрения на встречу Путина и Трампа на Аляске. Первая — России нельзя соглашаться на мероприятие в этом регионе, потому что это напоминание, что мы уступили территорию США. Вторая, которая импонирует мне, — в переговорах на Аляске есть символизм, связанный с тем, что, договорившись на севере, мы можем договориться и на юге