Что будут делать Зеленский и его журналисты, если Путин и Трамп договорятся по Украине — Гаспарян
2025-08-13T17:13
2025-08-13T17:13
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал о том, почему договорённости с современной Украиной не выглядят реалистичным вариантом окончания конфликта и как украинские СМИ будут подавать информацию, если президенты России и США в ближайшую пятницу договорятся по Украине. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Что будут делать Зеленский и его журналисты, если Путин и Трамп договорятся по Украине — Гаспарян

17:13 13.08.2025
 
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру рассказал о том, почему договорённости с современной Украиной не выглядят реалистичным вариантом окончания конфликта и как украинские СМИ будут подавать информацию, если президенты России и США в ближайшую пятницу договорятся по Украине.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в России.
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
