Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые - 12.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250812/ukrainskie-voennye-za-sutki-11-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-est-pogibshie-i-ranenye-1066838254.html
Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые
Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые - 12.08.2025 Украина.ру
Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые
Украинские военные за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов. Об этом в ночь на 12 августа сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
2025-08-12T03:06
2025-08-12T03:06
украина.ру
новости
донецкая народная республика
горловка
всу
обстрелы
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059182901_0:312:2730:1848_1920x0_80_0_0_98bdb35f42bb2305d752beb94e54c8bd.jpg
"Одиннадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - редакция)... Одиннадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.В управление поступили сведения о гибели двух и ранении четырех мирных жителей.За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели двух сотрудников скорой медицинской помощи в результате атаки украинского БПЛА на их автомобиль. Водитель медбригады находится в тяжёлом состоянии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
горловка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059182901_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e75bd071d0dbd793b152105fb8446584.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, донецкая народная республика, горловка, всу, обстрелы, военные преступления
Украина.ру, Новости, Донецкая Народная Республика, Горловка, ВСУ, обстрелы, Военные преступления

Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые

03:06 12.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военные за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов. Об этом в ночь на 12 августа сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
"Одиннадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - редакция)... Одиннадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.
В управление поступили сведения о гибели двух и ранении четырех мирных жителей.
За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели двух сотрудников скорой медицинской помощи в результате атаки украинского БПЛА на их автомобиль. Водитель медбригады находится в тяжёлом состоянии.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВСУобстрелыВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь
04:30"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США
04:14ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Я нашёл свои русские корни через короля Гарольда" – британский музыкант о неожиданной связи с Россией
03:40ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ставрополь
03:26Половина военных ВСУ общается на русском — пленный
03:06Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые
02:49В Воронежской области объявлена опасность БПЛА. Сводка по БПЛА на 2:45
02:33В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА
02:22Краматорск всё ближе. Противник начал срочную эвакуацию населения в Сергеевке
02:08Признание катастрофы: останавливать весь транспорт при утренней минуте молчания потребовал глава Одессы
01:44Сотрудник ТЦК забил насмерть 72-летнюю женщину в Винницкой области
01:26Опасность атаки БПЛА в Курской области и других регионах: сводка по состоянию на 1:20
01:10Британия готовит провокации в попытке сорвать мирные инициативы. Сводка новостей за 11 августа
00:45Наступаем: по информации украинских каналов, в Доброполье и Белозерске прекращена подача электроэнергии
00:30Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ
00:10Офицер ВСУ признал: большинство жертв среди мирного населения – результат работы украинской ПВО
23:59Фронтовая сводка: ВС РФ развивают успех на ключевых направлениях
23:43Бандеровцы в панике: ВСУ несут катастрофические потери на Дружковском направлении
23:17Скандал вокруг Зеленского: $50 млн ежемесячно оседают в ОАЭ
Лента новостейМолния