https://ukraina.ru/20250812/ukrainskie-voennye-za-sutki-11-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-est-pogibshie-i-ranenye-1066838254.html

Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые

Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые - 12.08.2025 Украина.ру

Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые

Украинские военные за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов. Об этом в ночь на 12 августа сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины

2025-08-12T03:06

2025-08-12T03:06

2025-08-12T03:06

украина.ру

новости

донецкая народная республика

горловка

всу

обстрелы

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059182901_0:312:2730:1848_1920x0_80_0_0_98bdb35f42bb2305d752beb94e54c8bd.jpg

"Одиннадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - редакция)... Одиннадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.В управление поступили сведения о гибели двух и ранении четырех мирных жителей.За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели двух сотрудников скорой медицинской помощи в результате атаки украинского БПЛА на их автомобиль. Водитель медбригады находится в тяжёлом состоянии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

горловка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, донецкая народная республика, горловка, всу, обстрелы, военные преступления