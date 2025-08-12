https://ukraina.ru/20250812/ukrainskie-voennye-za-sutki-11-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-est-pogibshie-i-ranenye-1066838254.html
Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые
Украинские военные за минувшие сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов. Об этом в ночь на 12 августа сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
"Одиннадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - редакция)... Одиннадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.В управление поступили сведения о гибели двух и ранении четырех мирных жителей.За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели двух сотрудников скорой медицинской помощи в результате атаки украинского БПЛА на их автомобиль. Водитель медбригады находится в тяжёлом состоянии.
"Одиннадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - редакция)... Одиннадцать вооружённых атак — на горловском направлении. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.
В управление поступили сведения о гибели двух и ранении четырех мирных жителей.
За предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели двух сотрудников скорой медицинской помощи в результате атаки украинского БПЛА на их автомобиль. Водитель медбригады находится в тяжёлом состоянии.
