"Сжимается как шагреневая кожа": полковник Алехин о стремительном развитии ситуации под Купянском - 12.08.2025
"Сжимается как шагреневая кожа": полковник Алехин о стремительном развитии ситуации под Купянском
Российские войска применяют проверенную тактику постепенного сжатия Купянска, лишая противника возможности маневра и снабжения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин отмечает, что вместо кровопролитных штурмов используется стратегия блокирования, уже доказавшая свою эффективность в Покровске (Красноармейск). По его словам, это вынуждает противника оставлять позиции без масштабных сражений.Среди ключевых факторов успеха на этом направлении военный эксперт называет слабое насыщение фронта дополнительными силами ВСУ, удобный природный ландшафт и стремительное ухудшение логистики противника. "Чем ближе наши подразделения подходят к трассе Купянск — Шевченково — Чугуев, тем сложнее противнику удерживать город", — поясняет Алехин."Главное — постепенное продвижение, которое в ближайшей перспективе позволит перерезать трассу Н-26 — основную артерию снабжения Купянска", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".
новости, купянск, россия, калининград, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, купянское направление, чугуев, покровск/красноармейск, прогнозы сво, сво, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Купянск, Россия, Калининград, Геннадий Алехин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, Купянское направление, Чугуев, Покровск/Красноармейск, прогнозы СВО, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Российские войска применяют проверенную тактику постепенного сжатия Купянска, лишая противника возможности маневра и снабжения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Сам населенный пункт Купянск сжимается как шагреневая кожа. Наши войска охватывают его с нескольких сторон, попутно зачищая окрестные села", — констатирует эксперт.
Алехин отмечает, что вместо кровопролитных штурмов используется стратегия блокирования, уже доказавшая свою эффективность в Покровске (Красноармейск). По его словам, это вынуждает противника оставлять позиции без масштабных сражений.
Среди ключевых факторов успеха на этом направлении военный эксперт называет слабое насыщение фронта дополнительными силами ВСУ, удобный природный ландшафт и стремительное ухудшение логистики противника. "Чем ближе наши подразделения подходят к трассе Купянск — Шевченково — Чугуев, тем сложнее противнику удерживать город", — поясняет Алехин.
"Главное — постепенное продвижение, которое в ближайшей перспективе позволит перерезать трассу Н-26 — основную артерию снабжения Купянска", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России".
