От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь - 12.08.2025 Украина.ру

Массированное применение артиллерии и авиации позволяет российским войскам методично разрушать оборону противника и создавать условия для продвижения вперед. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Алехин подчеркивает, что российские войска перешли к системному применению тяжелого вооружения. По его словам, это позволяет разрушать не только передовые позиции, но и всю систему обороны противника. "В результате высокоточного удара по Лозовой стратегическая железнодорожная инфраструктура, включая развязки и подстанции, выведена из строя", — приводит пример эффективности такой тактики военный аналитик."Параллельно поражены цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК", — добавляет эксперт, указывая на комплексный характер ударов. Он отмечает, что Лозовая обладала уникальной железнодорожной развязкой, имеющей критическое значение для переброски вражеских сил."Массированное огневое воздействие продолжалось всю минувшую неделю. Особенно на Купянском участке фронта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Также про новые успехи российской армии в новостях: "Российские "Герани" ударили по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР" на сайте Украина.ру.

