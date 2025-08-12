От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь
Массированное применение артиллерии и авиации позволяет российским войскам методично разрушать оборону противника и создавать условия для продвижения вперед. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Весьма серьезные изменения в обороне противника произошли после нанесения огневых ударов (ВКС, оперативно-тактические и крылатые ракеты, ударные дроны) по тыловым районам и базам снабжения ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения", — отмечает эксперт.
Алехин подчеркивает, что российские войска перешли к системному применению тяжелого вооружения. По его словам, это позволяет разрушать не только передовые позиции, но и всю систему обороны противника.
"В результате высокоточного удара по Лозовой стратегическая железнодорожная инфраструктура, включая развязки и подстанции, выведена из строя", — приводит пример эффективности такой тактики военный аналитик.
"Параллельно поражены цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК", — добавляет эксперт, указывая на комплексный характер ударов. Он отмечает, что Лозовая обладала уникальной железнодорожной развязкой, имеющей критическое значение для переброски вражеских сил.
"Массированное огневое воздействие продолжалось всю минувшую неделю. Особенно на Купянском участке фронта", — резюмировал собеседник издания.
