От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь - 12.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250812/ot-dronov-k-tyazhelym-stvolam-alekhin-raskryl-pochemu-vs-rf-delayut-stavku-na-ognevuyu-mosch-1066797266.html
От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь
От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь - 12.08.2025 Украина.ру
От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь
Массированное применение артиллерии и авиации позволяет российским войскам методично разрушать оборону противника и создавать условия для продвижения вперед. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-12T05:00
2025-08-12T05:00
новости
россия
купянск
геннадий алехин
украина.ру
вооруженные силы украины
вкс
артиллерия
авиация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c070cbce2f3a4fe0031936b422dacac9.jpg
Алехин подчеркивает, что российские войска перешли к системному применению тяжелого вооружения. По его словам, это позволяет разрушать не только передовые позиции, но и всю систему обороны противника. "В результате высокоточного удара по Лозовой стратегическая железнодорожная инфраструктура, включая развязки и подстанции, выведена из строя", — приводит пример эффективности такой тактики военный аналитик."Параллельно поражены цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК", — добавляет эксперт, указывая на комплексный характер ударов. Он отмечает, что Лозовая обладала уникальной железнодорожной развязкой, имеющей критическое значение для переброски вражеских сил."Массированное огневое воздействие продолжалось всю минувшую неделю. Особенно на Купянском участке фронта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Также про новые успехи российской армии в новостях: "Российские "Герани" ударили по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250811/nam-ostaetsya-polagatsya-tolko-na-yadernuyu-ugrozu-analitik-obyasnil-pozitsiyu-rf-v-protivostoyanii-s-1066690031.html
россия
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062694689_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2bdf5949a52bda8e9f24c7d8e9daa7ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, вкс, артиллерия, авиация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт, аналитика, украина аналитика
Новости, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВКС, артиллерия, авиация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, война, война на Украине, военный эксперт, Аналитика, Украина аналитика

От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь

05:00 12.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
Расчет гаубицы Д-30 спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Массированное применение артиллерии и авиации позволяет российским войскам методично разрушать оборону противника и создавать условия для продвижения вперед. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Весьма серьезные изменения в обороне противника произошли после нанесения огневых ударов (ВКС, оперативно-тактические и крылатые ракеты, ударные дроны) по тыловым районам и базам снабжения ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения", — отмечает эксперт.
Алехин подчеркивает, что российские войска перешли к системному применению тяжелого вооружения. По его словам, это позволяет разрушать не только передовые позиции, но и всю систему обороны противника.
"В результате высокоточного удара по Лозовой стратегическая железнодорожная инфраструктура, включая развязки и подстанции, выведена из строя", — приводит пример эффективности такой тактики военный аналитик.
"Параллельно поражены цели на нескольких промышленных предприятиях, работавших на нужды украинского ВПК", — добавляет эксперт, указывая на комплексный характер ударов. Он отмечает, что Лозовая обладала уникальной железнодорожной развязкой, имеющей критическое значение для переброски вражеских сил.
"Массированное огневое воздействие продолжалось всю минувшую неделю. Особенно на Купянском участке фронта", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Также про новые успехи российской армии в новостях: "Российские "Герани" ударили по объектам ВСУ в оккупированной части ДНР" на сайте Украина.ру.
Конкурс полевой выучки Стратегическое многоборье в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Вчера, 06:00
"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТОБеспрецедентная милитаризация Европы представляет угрозу для России, однако прямое военное столкновение маловероятно — страны ЕС наращивают оборонный потенциал исключительно для переговоров с позиции силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскГеннадий АлехинУкраина.руВооруженные силы УкраиныВКСартиллерияавиацияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперациявойнавойна на Украиневоенный экспертАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00От дронов к тяжелым стволам: Алехин раскрыл, почему ВС РФ делают ставку на огневую мощь
04:30"Доллар рухнет первым": Игорь Нагаев рассказал о последствиях санкций для США
04:14ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Я нашёл свои русские корни через короля Гарольда" – британский музыкант о неожиданной связи с Россией
03:40ПВО отражает атаку украинских БПЛА на Ставрополь
03:26Половина военных ВСУ общается на русском — пленный
03:06Украинские военные за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР. Есть погибшие и раненые
02:49В Воронежской области объявлена опасность БПЛА. Сводка по БПЛА на 2:45
02:33В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА
02:22Краматорск всё ближе. Противник начал срочную эвакуацию населения в Сергеевке
02:08Признание катастрофы: останавливать весь транспорт при утренней минуте молчания потребовал глава Одессы
01:44Сотрудник ТЦК забил насмерть 72-летнюю женщину в Винницкой области
01:26Опасность атаки БПЛА в Курской области и других регионах: сводка по состоянию на 1:20
01:10Британия готовит провокации в попытке сорвать мирные инициативы. Сводка новостей за 11 августа
00:45Наступаем: по информации украинских каналов, в Доброполье и Белозерске прекращена подача электроэнергии
00:30Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ
00:10Офицер ВСУ признал: большинство жертв среди мирного населения – результат работы украинской ПВО
23:59Фронтовая сводка: ВС РФ развивают успех на ключевых направлениях
23:43Бандеровцы в панике: ВСУ несут катастрофические потери на Дружковском направлении
23:17Скандал вокруг Зеленского: $50 млн ежемесячно оседают в ОАЭ
Лента новостейМолния