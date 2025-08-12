Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский - 12.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250812/chemu-ssha-uchatsya-u-rossii-i-ukrainy-i-chto-tramp-sobiraetsya-prodavat-boevikam-vsu--ovchinskiy-1066875149.html
Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский
Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский - 12.08.2025 Украина.ру
Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в... Украина.ру, 12.08.2025
2025-08-12T15:54
2025-08-12T15:54
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066875023_0:226:720:631_1920x0_80_0_0_b8479da0d5c0aaf26dab041c54ba503a.jpg
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в эфире Украина.ру объяснил, почему России не стоит ждать от президента США Дональда Трампа позитива в решении конфликта на Украине и рассказал о том, какой опыт перенимают Штаты у ВС России и ВСУ. Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский

15:54 12.08.2025
 
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в эфире Украина.ру объяснил, почему России не стоит ждать от президента США Дональда Трампа позитива в решении конфликта на Украине и рассказал о том, какой опыт перенимают Штаты у ВС России и ВСУ.
Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc..
Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
