Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский

Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский

2025-08-12T15:54

2025-08-12T15:54

2025-08-12T15:54

Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в эфире Украина.ру объяснил, почему России не стоит ждать от президента США Дональда Трампа позитива в решении конфликта на Украине и рассказал о том, какой опыт перенимают Штаты у ВС России и ВСУ. Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky

