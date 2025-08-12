https://ukraina.ru/20250812/chemu-ssha-uchatsya-u-rossii-i-ukrainy-i-chto-tramp-sobiraetsya-prodavat-boevikam-vsu--ovchinskiy-1066875149.html
Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский
Чему США учатся у России и Украины и что Трамп собирается продавать боевикам ВСУ — Овчинский
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в... Украина.ру, 12.08.2025
Экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ, доктор юридических наук Владимир Овчинский в эфире Украина.ру объяснил, почему России не стоит ждать от президента США Дональда Трампа позитива в решении конфликта на Украине и рассказал о том, какой опыт перенимают Штаты у ВС России и ВСУ. Авторский блог Владимира Овчинского: https://zavtra.ru/blogs/nato_gotovitsya_k_prizhku?ysc.. Изборский клуб: https://izborsk-club.ru/author/ovchinsky
