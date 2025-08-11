https://ukraina.ru/20250811/tretya-vstrecha-v-stambule-stala-perelomnoy-pavliv-o-tom-kak-rabochie-gruppy-zamenyayut-gromkie-1066775180.html

Третья встреча в Стамбуле стала переломной: Павлив о том, как рабочие группы заменяют громкие декларации

Третья встреча в Стамбуле, несмотря на отсутствие громких заявлений, стала важным поворотным моментом в переговорном процессе, когда дипломатия начала превращаться из риторики в конкретные рабочие механизмы. Именно тогда стороны перешли от деклараций к практической работе. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Реальный сдвиг никогда не происходит под камеру", — утверждает Павлив, описывая значение стамбульских переговоров. Автор отмечает, что "третья встреча в Стамбуле, прошедшая почти незаметно, без громких заголовков и резонансных заявлений, на самом деле стала тем самым поворотным моментом, с которого дипломатия перестала быть жестом — и начала становиться механизмом". По данным эксперта, принципиальным отличием нового подхода стало создание рабочих групп: "Инициатива выстраивать постоянные рабочие группы — гуманитарную, политическую и военную — была озвучена именно в Стамбуле". Павлив обращает внимание на реакцию украинской стороны: "Украина официально не возражала. Не поддержала, но и не отвергла. А в дипломатии это чаще всего и есть форма согласия". Такой осторожный, но значимый шаг свидетельствует о готовности сторон к поиску практических решений.Особый интерес представляет анализ автора нового формата переговоров: "Это не ОБСЕ 2015 года и не Минск-2. Это гибкий, неофициальный формат". По словам Павлива, "идея проста: не добиваться всего сразу, а начать сверять то, что можно сверить. Пунктирными линиями выстраивать формулы, которые потом, возможно, превратятся в текст"."Дипломатия перестала быть жестом — и начала становиться механизмом, — заключил Павлив. — Если первые раунды были больше политическим театром, то теперь речь идёт о строительстве структуры, которая может стать основой для устойчивого урегулирования".Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.О разных аспектах СВО — в материале "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.

