"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии - 11.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250811/tramp-obyavil-ekonomicheskuyu-voynu-ekspert-gosdumy-o-novykh-sanktsiyakh-protiv-indii-1066679212.html
"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии
"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии - 11.08.2025 Украина.ру
"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии
Новые санкционные меры США против Индии стали частью стратегии давления на Россию через ее экономических партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-08-11T04:00
2025-08-11T04:00
новости
индия
россия
сша
дональд трамп
стив уиткофф
украина.ру
госдума
краснов
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066678711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89d8ec5541ae27ca06313cb2712d0baa.jpg
Прямо после визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на индийский импорт.Краснов отметил, что такая политика — не спонтанное решение, а часть долгосрочной стратегии: "Решение по Индии лежит в рамках американской политики — оказывать максимальное давление на Россию. От этого Запад не откажется, это многовековая традиция".При этом он подчеркнул непредсказуемость действий Трампа: "Он с лёгкостью не только вводит санкции, но и отменяет их. К чему приведёт жонглирование тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал".Это не просто торговая война — это попытка изолировать Россию, ударив по ее партнерам, уверен собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.Больше на тему американских пошлин — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Трамп обложил Индию пошлинами вовсе не из-за России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html
индия
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066678711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3713a0d9f65058eb28986e57a87460c1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, индия, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, госдума, краснов, санкции, экономика, главные новости, геополитика
Новости, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, Госдума, Краснов, санкции, экономика, Главные новости, геополитика

"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии

04:00 11.08.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк9-й фестиваль "День Индии"
9-й фестиваль День Индии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новые санкционные меры США против Индии стали частью стратегии давления на Россию через ее экономических партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Прямо после визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на индийский импорт.
"Трамп дал Индии 21 день на ответную реакцию, но 50-процентные пошлины на Бразилию, 35-процентные на Канаду и 25-процентные на Мексику вступают в силу уже на этой неделе", — пояснил эксперт.
Краснов отметил, что такая политика — не спонтанное решение, а часть долгосрочной стратегии: "Решение по Индии лежит в рамках американской политики — оказывать максимальное давление на Россию. От этого Запад не откажется, это многовековая традиция".
При этом он подчеркнул непредсказуемость действий Трампа: "Он с лёгкостью не только вводит санкции, но и отменяет их. К чему приведёт жонглирование тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал".
Это не просто торговая война — это попытка изолировать Россию, ударив по ее партнерам, уверен собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.
Больше на тему американских пошлин — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Трамп обложил Индию пошлинами вовсе не из-за России" на сайте Украина.ру.
Майкл Бом интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
6 августа, 06:01
Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффектаЕсли Россия, Украина и США не придут к компромиссу до 8 августа, Трамп может ввести символические санкции против РФ и ее нефтяных партнеров. Также есть шанс, что американский лидер увеличит поставки вооружений ВСУ, но за счет европейцев.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИндияРоссияСШАДональд ТрампСтив УиткоффУкраина.руГосдумаКрасновсанкцииэкономикаГлавные новостигеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Нам остается полагаться только на ядерную угрозу": аналитик объяснил позицию РФ в противостоянии с НАТО
05:30Третья встреча в Стамбуле стала переломной: Павлив о том, как рабочие группы заменяют громкие декларации
05:13Националисты угрожают "огромным внутренним конфликтом", если Киев пойдёт на уступки Москве - эксперты
05:00"Крепкий рубль бьет по бюджету" — эксперт Голубовский о парадоксе российской экономики
04:52Армянское радио о кавказской селекции
04:33ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 11 августа
04:30Экономический фронт: Палив о том, почему санкции перестали быть эффективным оружием
04:16Военная сводка за 10 августа от ТГ-канала "Дневник Десантника"
04:15"Американцы не изучают военную историю": отставной полковник ВС США указал на слабость НАТО
04:11Сводка новостей за 10 августа
04:04Украина за неделю. Судьба конфликта может решиться на Аляске
04:02Силы ПВО за три часа уничтожили ещё 27 украинских БПЛА над регионами России
04:00"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии
03:52Прорыв российской армии севернее Покровска с разворотом на Константиновку составляет примерно 13 км
03:38Генсек НАТО Рютте призвал отказаться от юридического признания территориальных потерь Украины
03:27Опасность БПЛА объявлена в Пензенской области, введены ограничения работы мобильного интернета
03:20Один полицейский убит, второй ранен при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области
03:10Детский оздоровительный лагерь "Звёздный" в Тульской области принял 300 детей из Курской области
02:58Алиев пригрозил России снятием эмбарго на поставки вооружения Украине
02:45Продвижение ВС РФ в северо-западной части Купянска и возле Степовой Новосёлки
Лента новостейМолния