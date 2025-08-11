https://ukraina.ru/20250811/tramp-obyavil-ekonomicheskuyu-voynu-ekspert-gosdumy-o-novykh-sanktsiyakh-protiv-indii-1066679212.html

"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии

"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии

Новые санкционные меры США против Индии стали частью стратегии давления на Россию через ее экономических партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Прямо после визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на индийский импорт.Краснов отметил, что такая политика — не спонтанное решение, а часть долгосрочной стратегии: "Решение по Индии лежит в рамках американской политики — оказывать максимальное давление на Россию. От этого Запад не откажется, это многовековая традиция".При этом он подчеркнул непредсказуемость действий Трампа: "Он с лёгкостью не только вводит санкции, но и отменяет их. К чему приведёт жонглирование тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал".Это не просто торговая война — это попытка изолировать Россию, ударив по ее партнерам, уверен собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.Больше на тему американских пошлин — в материале Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: Трамп обложил Индию пошлинами вовсе не из-за России" на сайте Украина.ру.

