"Трамп объявил экономическую войну": эксперт Госдумы о новых санкциях против Индии
Новые санкционные меры США против Индии стали частью стратегии давления на Россию через ее экономических партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Прямо после визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на индийский импорт.
"Трамп дал Индии 21 день на ответную реакцию, но 50-процентные пошлины на Бразилию, 35-процентные на Канаду и 25-процентные на Мексику вступают в силу уже на этой неделе", — пояснил эксперт.
Краснов отметил, что такая политика — не спонтанное решение, а часть долгосрочной стратегии: "Решение по Индии лежит в рамках американской политики — оказывать максимальное давление на Россию. От этого Запад не откажется, это многовековая традиция".
При этом он подчеркнул непредсказуемость действий Трампа: "Он с лёгкостью не только вводит санкции, но и отменяет их. К чему приведёт жонглирование тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал".
Это не просто торговая война — это попытка изолировать Россию, ударив по ее партнерам, уверен собеседник издания.
