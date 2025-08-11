https://ukraina.ru/20250811/kak-menyaetsya-kharakter-cheloveka-na-voyne-i-mozhno-li-nauchit-patriotizmu--geroy-rossii-asylkhanov-1066807781.html

Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов

Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов - 11.08.2025 Украина.ру

Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов

Ветеран СВО, Герой России, подопечный фонда "Защитники Отечества" Алексей Асылханов, который принимал участие в чемпионате по профессиональному мастерству для участников СВО "Абилимпикс", побеседовал во время этого мероприятия с журналистами Украина.ру

2025-08-11T14:35

2025-08-11T14:35

2025-08-11T14:35

видео

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066807659_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b800549b3e2f8700095843794c44127e.jpg

Он рассказал о своих боевых подвигах, а также о том, чем занимается после возвращения с фронта.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, видео