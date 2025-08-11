Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов - 11.08.2025 Украина.ру
Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов
Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов
Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов
Ветеран СВО, Герой России, подопечный фонда "Защитники Отечества" Алексей Асылханов, который принимал участие в чемпионате по профессиональному мастерству для участников СВО "Абилимпикс", побеседовал во время этого мероприятия с журналистами Украина.ру
Он рассказал о своих боевых подвигах, а также о том, чем занимается после возвращения с фронта.
Видео, Россия, Украина

Как меняется характер человека на войне и можно ли научить патриотизму — герой России Асылханов

14:35 11.08.2025
 
Ветеран СВО, Герой России, подопечный фонда "Защитники Отечества" Алексей Асылханов, который принимал участие в чемпионате по профессиональному мастерству для участников СВО "Абилимпикс", побеседовал во время этого мероприятия с журналистами Украина.ру
Он рассказал о своих боевых подвигах, а также о том, чем занимается после возвращения с фронта.
