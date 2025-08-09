https://ukraina.ru/20250809/ukrainskie-voennye-sotrudnichavshie-s-rf-dezertirovali-posle-likvidatsii-zagradotryadov-1066725428.html

Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов

Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов

Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ранее передававшие координаты украинских заградотрядов российским войскам, самовольно покинули свои позиции в Днепропетровской области. Об этом 9 августа сообщили российские информагентства

По данным российских силовых структур, инцидент произошел после уничтожения подразделений 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины "Рейд" в населенных пунктах Березовое, Орестополь и Алексеевка.Украинские военные, недовольные действиями заградотрядов, начали сотрудничество с российской стороной, предоставляя информацию о дислокации этих подразделений. После успешных ударов ВС РФ по переданным координатам, солдаты 31-й бригады оставили свои позиции и отступили вглубь региона.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

новости, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия