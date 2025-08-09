https://ukraina.ru/20250809/ukrainskie-voennye-sotrudnichavshie-s-rf-dezertirovali-posle-likvidatsii-zagradotryadov-1066725428.html
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов - 09.08.2025 Украина.ру
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов
Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ранее передававшие координаты украинских заградотрядов российским войскам, самовольно покинули свои позиции в Днепропетровской области. Об этом 9 августа сообщили российские информагентства
2025-08-09T12:11
2025-08-09T12:11
2025-08-09T12:11
новости
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
нацгвардия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007015_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_10d41a4765615ae9d51c36450ae6b28f.jpg
По данным российских силовых структур, инцидент произошел после уничтожения подразделений 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины "Рейд" в населенных пунктах Березовое, Орестополь и Алексеевка.Украинские военные, недовольные действиями заградотрядов, начали сотрудничество с российской стороной, предоставляя информацию о дислокации этих подразделений. После успешных ударов ВС РФ по переданным координатам, солдаты 31-й бригады оставили свои позиции и отступили вглубь региона.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250809/1066717520.html
россия
днепропетровская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007015_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_4cd8542f82706828f952978363725d05.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, нацгвардия
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов
Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ранее передававшие координаты украинских заградотрядов российским войскам, самовольно покинули свои позиции в Днепропетровской области. Об этом 9 августа сообщили российские информагентства