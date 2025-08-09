Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов - 09.08.2025 Украина.ру
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов - 09.08.2025 Украина.ру
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов
Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ранее передававшие координаты украинских заградотрядов российским войскам, самовольно покинули свои позиции в Днепропетровской области. Об этом 9 августа сообщили российские информагентства
2025-08-09T12:11
2025-08-09T12:11
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007015_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_10d41a4765615ae9d51c36450ae6b28f.jpg
По данным российских силовых структур, инцидент произошел после уничтожения подразделений 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины "Рейд" в населенных пунктах Березовое, Орестополь и Алексеевка.Украинские военные, недовольные действиями заградотрядов, начали сотрудничество с российской стороной, предоставляя информацию о дислокации этих подразделений. После успешных ударов ВС РФ по переданным координатам, солдаты 31-й бригады оставили свои позиции и отступили вглубь региона.
Украинские военные, сотрудничавшие с РФ, дезертировали после ликвидации заградотрядов

12:11 09.08.2025
 
Военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ранее передававшие координаты украинских заградотрядов российским войскам, самовольно покинули свои позиции в Днепропетровской области. Об этом 9 августа сообщили российские информагентства
По данным российских силовых структур, инцидент произошел после уничтожения подразделений 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины "Рейд" в населенных пунктах Березовое, Орестополь и Алексеевка.
Украинские военные, недовольные действиями заградотрядов, начали сотрудничество с российской стороной, предоставляя информацию о дислокации этих подразделений. После успешных ударов ВС РФ по переданным координатам, солдаты 31-й бригады оставили свои позиции и отступили вглубь региона.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
