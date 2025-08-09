"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива
Летняя кампания 2025 года показала невозможность военного решения конфликта для украинской стороны, что заставило западных партнёров пересмотреть подход. Катастрофическое истощение резервов ВСУ и провал мобилизации стали ключевыми факторами возвращения дипломатии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Текущая ситуация на фронте демонстрирует преимущество российских войск. "Линия соприкосновения относительно стабильна. Российские войска медленно, но верно продвигаются, перемалывая ВСУ", – констатирует Павлив. Темпы менее важны, чем общий вектор, играющий на стороне России.
Особое внимание эксперт уделяет состоянию украинской армии. "Уже к ноябрю-декабрю ВСУ могут столкнуться с нехваткой живой силы и деградацией ПВО", – прогнозирует автор. Это открывает возможности для стратегического давления.
Международный контекст также складывается не в пользу Киева. "Ключевые партнёры России не подчинятся требованиям США", – отмечает Павлив, подчёркивая снижение эффективности санкций.
"Москва не будет торговать территориями, но готова к гибкости в формулировках", – подытожил автор.
