"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива - 09.08.2025
"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива
"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива
Летняя кампания 2025 года показала невозможность военного решения конфликта для украинской стороны, что заставило западных партнёров пересмотреть подход. Катастрофическое истощение резервов ВСУ и провал мобилизации стали ключевыми факторами возвращения дипломатии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-09T10:00
2025-08-09T10:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062699776_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de15744bd68ff69007a63a7f46507336.jpg
Текущая ситуация на фронте демонстрирует преимущество российских войск. "Линия соприкосновения относительно стабильна. Российские войска медленно, но верно продвигаются, перемалывая ВСУ", – констатирует Павлив. Темпы менее важны, чем общий вектор, играющий на стороне России.Особое внимание эксперт уделяет состоянию украинской армии. "Уже к ноябрю-декабрю ВСУ могут столкнуться с нехваткой живой силы и деградацией ПВО", – прогнозирует автор. Это открывает возможности для стратегического давления.Международный контекст также складывается не в пользу Киева. "Ключевые партнёры России не подчинятся требованиям США", – отмечает Павлив, подчёркивая снижение эффективности санкций."Москва не будет торговать территориями, но готова к гибкости в формулировках", – подытожил автор.Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы" на сайте Украина.ру.
"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива

10:00 09.08.2025
 
Летняя кампания 2025 года показала невозможность военного решения конфликта для украинской стороны, что заставило западных партнёров пересмотреть подход. Катастрофическое истощение резервов ВСУ и провал мобилизации стали ключевыми факторами возвращения дипломатии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Текущая ситуация на фронте демонстрирует преимущество российских войск. "Линия соприкосновения относительно стабильна. Российские войска медленно, но верно продвигаются, перемалывая ВСУ", – констатирует Павлив. Темпы менее важны, чем общий вектор, играющий на стороне России.
Особое внимание эксперт уделяет состоянию украинской армии. "Уже к ноябрю-декабрю ВСУ могут столкнуться с нехваткой живой силы и деградацией ПВО", – прогнозирует автор. Это открывает возможности для стратегического давления.
Международный контекст также складывается не в пользу Киева. "Ключевые партнёры России не подчинятся требованиям США", – отмечает Павлив, подчёркивая снижение эффективности санкций.
"Москва не будет торговать территориями, но готова к гибкости в формулировках", – подытожил автор.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нанесла такой удар по Лозовой, что у ВСУ в Донбассе возникли проблемы" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00
Дмитрий Голубовский: Если Россия остановится на Украине сейчас, ее новые границы будут оспорены в будущемРоссии необходим контроль над Северным Причерноморьем. Только это обеспечит долгосрочную безопасность. И нам не надо с этим медлить. Потому что в будущем мы можем столкнуться с ситуацией, когда Европа от теоретических рассуждений на тему отправки войск на Украину сможет перейти к практическим действиям.
Лента новостейМолния