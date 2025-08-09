"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине
Конфликт на Украине выгоден не народам России и Украины, а тем, кто зарабатывает на поставках оружия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Это кукловоды, на долларовых нитях которых прыгают марионетки западной политической сцены", — заявил он, объясняя, почему Вашингтон не заинтересован в мире на Украине.
Эксперт обратил внимание на парадокс: "Самое удивительное, что Россия и Украина оказываются по одну сторону баррикад: два братских народа заинтересованы в прекращении боевых действий. Если бы Украина обладала суверенитетом, конфликта бы не случилось".
Однако, по его словам, Киев находится под полным внешним контролем: "Запад успокоится только тогда, когда спонсоры войны поймут, что инвестиции в боевые действия против России не приносят ожидаемых дивидендов".
Единственный возможный сценарий, по мнению Краснова, — "наращивание сил России и постепенное взаимодействие с адекватными людьми на Украине", включая обмены пленными и гуманитарные инициативы.
"Сила и стойкость — наш единственный ответ", — подытожил собеседник издания.
