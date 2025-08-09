https://ukraina.ru/20250809/kto-zainteresovan-v-vechnoy-voyne-dmitriy-krasnov-o-tekh-komu-vygoden-konflikte-na-ukraine-1066680097.html

"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине

"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине - 09.08.2025 Украина.ру

"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине

Конфликт на Украине выгоден не народам России и Украины, а тем, кто зарабатывает на поставках оружия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-08-09T08:30

2025-08-09T08:30

2025-08-09T08:30

новости

украина

россия

вашингтон

краснов

владимир путин

дональд трамп

украина.ру

госдума

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg

"Это кукловоды, на долларовых нитях которых прыгают марионетки западной политической сцены", — заявил он, объясняя, почему Вашингтон не заинтересован в мире на Украине.Однако, по его словам, Киев находится под полным внешним контролем: "Запад успокоится только тогда, когда спонсоры войны поймут, что инвестиции в боевые действия против России не приносят ожидаемых дивидендов".Единственный возможный сценарий, по мнению Краснова, — "наращивание сил России и постепенное взаимодействие с адекватными людьми на Украине", включая обмены пленными и гуманитарные инициативы."Сила и стойкость — наш единственный ответ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250808/konrad-renkas-navrotskiy-bez-kolebaniy-odobrit-prikaz---napast-na-rossiyu-poluchiv-ego-iz-zapadnykh-1066678909.html

украина

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вашингтон, краснов, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, госдума, нато, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, война, война на украине