"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине - 09.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250809/kto-zainteresovan-v-vechnoy-voyne-dmitriy-krasnov-o-tekh-komu-vygoden-konflikte-na-ukraine-1066680097.html
"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине
"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине - 09.08.2025 Украина.ру
"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине
Конфликт на Украине выгоден не народам России и Украины, а тем, кто зарабатывает на поставках оружия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-08-09T08:30
2025-08-09T08:30
новости
украина
россия
вашингтон
краснов
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
госдума
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg
"Это кукловоды, на долларовых нитях которых прыгают марионетки западной политической сцены", — заявил он, объясняя, почему Вашингтон не заинтересован в мире на Украине.Однако, по его словам, Киев находится под полным внешним контролем: "Запад успокоится только тогда, когда спонсоры войны поймут, что инвестиции в боевые действия против России не приносят ожидаемых дивидендов".Единственный возможный сценарий, по мнению Краснова, — "наращивание сил России и постепенное взаимодействие с адекватными людьми на Украине", включая обмены пленными и гуманитарные инициативы."Сила и стойкость — наш единственный ответ", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250808/konrad-renkas-navrotskiy-bez-kolebaniy-odobrit-prikaz---napast-na-rossiyu-poluchiv-ego-iz-zapadnykh-1066678909.html
украина
россия
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_049b111f3329f151c3d0958ca04bcba2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вашингтон, краснов, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, госдума, нато, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, война, война на украине
Новости, Украина, Россия, Вашингтон, Краснов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, Госдума, НАТО, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, война, война на Украине

"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине

08:30 09.08.2025
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : David Young/Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
Конфликт на Украине выгоден не народам России и Украины, а тем, кто зарабатывает на поставках оружия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Это кукловоды, на долларовых нитях которых прыгают марионетки западной политической сцены", — заявил он, объясняя, почему Вашингтон не заинтересован в мире на Украине.
Эксперт обратил внимание на парадокс: "Самое удивительное, что Россия и Украина оказываются по одну сторону баррикад: два братских народа заинтересованы в прекращении боевых действий. Если бы Украина обладала суверенитетом, конфликта бы не случилось".
Однако, по его словам, Киев находится под полным внешним контролем: "Запад успокоится только тогда, когда спонсоры войны поймут, что инвестиции в боевые действия против России не приносят ожидаемых дивидендов".
Единственный возможный сценарий, по мнению Краснова, — "наращивание сил России и постепенное взаимодействие с адекватными людьми на Украине", включая обмены пленными и гуманитарные инициативы.
"Сила и стойкость — наш единственный ответ", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФ" на сайте Украина.ру.
О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
Конрад Ренкас интервью
Вчера, 14:45
Конрад Рэнкас: Навроцкий без колебаний одобрит приказ - напасть на Россию, получив его из западных столицПольский политический аналитик считает, что Кароль Навроцкий не сможет осуществить назревшей дегерманизации польской экономики, ведь этого невозможно достичь без деамериканизации польской геополитики.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВашингтонКрасновВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руГосдумаНАТОСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперациявойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Киев в замешательстве: план Трампа и Путина может вынудить Зеленского провести референдум
10:04Встреча на Аляске. Главное на утро 9 августа
10:00"От провала мобилизации к переговорам: почему Киев теряет позиции" – выводы Павлива
09:59Deep State подтверждает продвижение российских сил под Константиновкой и Северском
09:55Сколько людей воюет в ВСУ на самом деле: Зимовский дал расклад по фронту и тылу на Украине
09:4950 км обороны под угрозой: Институт войны раскрыл, почему сдача донецких "крепостей" опасна для Украины
09:45"Европа вооружается: у России осталось 3-4 года" — эксперт о критических сроках украинского конфликта
09:40Больше не продается: новый поворот в истории с итальянской виллой Зеленского
09:31"Будем воевать": Зеленский категорически отверг возможность передачи Донбасса России
09:30Суд по "Крокусу", ядерные ракеты, переговоры с США и эстонские ворота. Неделя в фотографиях
09:26Ночной бой: над российскими регионами сбито 97 дронов
09:19Зачем в Киеве решили судить Жириновского и о чём вообще разговаривать с Украиной — Гаспарян
09:19"Тотальное просачивание" россиян и их автономные дроны. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
09:15Встреча Путина и Трампа запланирована на Аляске. Главные новости на утро 9 августа
09:15"Сувалкский коридор — ключ к спасению Калининграда": Крапивник о стратегии прорыва блокады
09:00Поляки — пушечное мясо НАТО: Крапивник о роли Польши в возможном штурме Калининграда
08:45"Америка обломает зубы": Голубовский объяснил, почему БРИКС должен перейти от слов к делу
08:30"Кто заинтересован в вечной войне?": Дмитрий Краснов о тех, кому выгоден конфликте на Украине
08:15"Это терроризм и повод к войне": Крапивник о планах диверсий против российских танкеров
08:00Дальневосточный поход: 80 лет с начала масштабнейшей наступательной операции в истории
Лента новостейМолния