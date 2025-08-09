https://ukraina.ru/20250809/eto-terrorizm-i-povod-k-voyne-krapivnik-o-planakh-diversiy-protiv-rossiyskikh-tankerov-1066670527.html

"Это терроризм и повод к войне": Крапивник о планах диверсий против российских танкеров

Планы британских спецслужб организовать диверсии против российских танкеров представляют собой акт государственного терроризма, способный спровоцировать масштабный международный конфликт. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-08-09T08:15

"Это никакая не диверсия. Это открытый терроризм и повод к войне", — заявил эксперт, комментируя информацию СВР о готовящихся провокациях. Крапивник подчеркнул, что британские власти заинтересованы в эскалации, так как теряют контроль над мировым рынком морских страховок.По словам эксперта, Запад разработал новые методы атак: "У США есть платформа "Трезубец" — подводная лодка-дрон, которая также поднимается наверх. Управление искусственным интеллектом, связь через спутники — все есть". Эти системы, как отметил Крапивник, могут месяцами находиться в ожидании цели."Британцев очень злит, что они теряют огромные деньги на бизнесе, в котором у них долгое время была монополия", — пояснил эксперт ситуацию со страховкой судов. Он добавил, что Лондон пытается переложить ответственность на Украину, но после разоблачения СВР сделать это будет сложнее.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.Также на тему провокаций Запада: "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.

