"Это терроризм и повод к войне": Крапивник о планах диверсий против российских танкеров
Планы британских спецслужб организовать диверсии против российских танкеров представляют собой акт государственного терроризма, способный спровоцировать масштабный международный конфликт. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Это никакая не диверсия. Это открытый терроризм и повод к войне", — заявил эксперт, комментируя информацию СВР о готовящихся провокациях. Крапивник подчеркнул, что британские власти заинтересованы в эскалации, так как теряют контроль над мировым рынком морских страховок.
По словам эксперта, Запад разработал новые методы атак: "У США есть платформа "Трезубец" — подводная лодка-дрон, которая также поднимается наверх. Управление искусственным интеллектом, связь через спутники — все есть". Эти системы, как отметил Крапивник, могут месяцами находиться в ожидании цели.
"Британцев очень злит, что они теряют огромные деньги на бизнесе, в котором у них долгое время была монополия", — пояснил эксперт ситуацию со страховкой судов. Он добавил, что Лондон пытается переложить ответственность на Украину, но после разоблачения СВР сделать это будет сложнее.
"Весь мир об этом предупрежден. Британцы уже не могут осуществить такой теракт и сказать, что у русских само взорвалось старое судно", — заключил собеседник издания.
