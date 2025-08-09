"Это терроризм и повод к войне": Крапивник о планах диверсий против российских танкеров - 09.08.2025 Украина.ру
Планы британских спецслужб организовать диверсии против российских танкеров представляют собой акт государственного терроризма, способный спровоцировать масштабный международный конфликт. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Это никакая не диверсия. Это открытый терроризм и повод к войне", — заявил эксперт, комментируя информацию СВР о готовящихся провокациях. Крапивник подчеркнул, что британские власти заинтересованы в эскалации, так как теряют контроль над мировым рынком морских страховок.По словам эксперта, Запад разработал новые методы атак: "У США есть платформа "Трезубец" — подводная лодка-дрон, которая также поднимается наверх. Управление искусственным интеллектом, связь через спутники — все есть". Эти системы, как отметил Крапивник, могут месяцами находиться в ожидании цели."Британцев очень злит, что они теряют огромные деньги на бизнесе, в котором у них долгое время была монополия", — пояснил эксперт ситуацию со страховкой судов. Он добавил, что Лондон пытается переложить ответственность на Украину, но после разоблачения СВР сделать это будет сложнее.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.Также на тему провокаций Запада: "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
08:15 09.08.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкНа Сахалине спасают птиц после нефтяного разлива
Планы британских спецслужб организовать диверсии против российских танкеров представляют собой акт государственного терроризма, способный спровоцировать масштабный международный конфликт. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Это никакая не диверсия. Это открытый терроризм и повод к войне", — заявил эксперт, комментируя информацию СВР о готовящихся провокациях. Крапивник подчеркнул, что британские власти заинтересованы в эскалации, так как теряют контроль над мировым рынком морских страховок.
По словам эксперта, Запад разработал новые методы атак: "У США есть платформа "Трезубец" — подводная лодка-дрон, которая также поднимается наверх. Управление искусственным интеллектом, связь через спутники — все есть". Эти системы, как отметил Крапивник, могут месяцами находиться в ожидании цели.
"Британцев очень злит, что они теряют огромные деньги на бизнесе, в котором у них долгое время была монополия", — пояснил эксперт ситуацию со страховкой судов. Он добавил, что Лондон пытается переложить ответственность на Украину, но после разоблачения СВР сделать это будет сложнее.
"Весь мир об этом предупрежден. Британцы уже не могут осуществить такой теракт и сказать, что у русских само взорвалось старое судно", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Также на тему провокаций Запада: "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
29 июля, 18:15
Андрей Суздальцев: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флотаТрамп неизбежно вернется к политике Байдена. Это уже почти произошло. Все предыдущие попытки были направлены на то, чтобы нас обмануть. Стопроцентные пошлины против торговых партнеров России будут введены. Надо к этому готовиться. Надо резко сокращать расходы на все эти тротуарчики, плиточки и так далее.
НовостиЗападКалининградСШАСтанислав КрапивникУкраина.руСлужба внешней разведкиНАТОСВРтанкерфлоттерроризмГлавные новостиБританияновости России
 
