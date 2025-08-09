https://ukraina.ru/20250809/chem-russkie-otlichayutsya-ot-ukraintsev-pochemu-mezhdu-nimi-nachalsya-konflikt-i-chto-budet-dalshe--ischenko-1066737380.html

Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко

Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко - 09.08.2025 Украина.ру

Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко

Долгое время в России думали, что украинцы и россияне почти ничем не отличаются друг от друга. Первые только более эмоциональные и порывистые. И на этом,... Украина.ру, 09.08.2025

2025-08-09T17:52

2025-08-09T17:52

2025-08-09T17:52

видео

украина

россия

ростислав ищенко

украинцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/09/1066737260_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7db73aebae2a72bd986d50fddc330c27.jpg

Долгое время в России думали, что украинцы и россияне почти ничем не отличаются друг от друга. Первые только более эмоциональные и порывистые. И на этом, казалось, что все. Но теперь складывается впечатление, что отличия более глубокие. Так ли это? Если да, то как это связано с историческими процессами на территории современной Украины? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250809/1066730526.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, ростислав ищенко, украинцы