Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко
Долгое время в России думали, что украинцы и россияне почти ничем не отличаются друг от друга. Первые только более эмоциональные и порывистые. И на этом,... Украина.ру, 09.08.2025
2025-08-09T17:52
Долгое время в России думали, что украинцы и россияне почти ничем не отличаются друг от друга. Первые только более эмоциональные и порывистые. И на этом, казалось, что все. Но теперь складывается впечатление, что отличия более глубокие. Так ли это? Если да, то как это связано с историческими процессами на территории современной Украины? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
