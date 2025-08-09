Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко - 09.08.2025 Украина.ру
Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко
Долгое время в России думали, что украинцы и россияне почти ничем не отличаются друг от друга. Первые только более эмоциональные и порывистые. И на этом,... Украина.ру, 09.08.2025
Долгое время в России думали, что украинцы и россияне почти ничем не отличаются друг от друга. Первые только более эмоциональные и порывистые. И на этом, казалось, что все. Но теперь складывается впечатление, что отличия более глубокие. Так ли это? Если да, то как это связано с историческими процессами на территории современной Украины? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
украина
россия
видео, украина, россия, ростислав ищенко, украинцы
Видео, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, украинцы

Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко

17:52 09.08.2025
 
Долгое время в России думали, что украинцы и россияне почти ничем не отличаются друг от друга. Первые только более эмоциональные и порывистые. И на этом, казалось, что все. Но теперь складывается впечатление, что отличия более глубокие.
Так ли это? Если да, то как это связано с историческими процессами на территории современной Украины?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Провокациям быть: свернуть с террористического пути Украине не дадут британские кураторыГлава администрации президента Украины Андрей Ермак оказался не готов к изменению курса администрации США и теперь вынужден экстренно корректировать позицию Украины. Об этом 9 июля написал украинский канал "Резидент" со ссылкой на информированный источник в Офисе президента
