Взорвался на месте: боец ВСУ попытался увезти российский дрон в качестве трофея, но не вышло - 08.08.2025
https://ukraina.ru/20250808/vzorvalsya-na-meste-boets-vsu-popytalsya-uvezti-rossiyskiy-dron-v-kachestve-trofeya-no-ne-vyshlo-1066667653.html
Взорвался на месте: боец ВСУ попытался увезти российский дрон в качестве трофея, но не вышло
Взорвался на месте: боец ВСУ попытался увезти российский дрон в качестве трофея, но не вышло - 08.08.2025 Украина.ру
Взорвался на месте: боец ВСУ попытался увезти российский дрон в качестве трофея, но не вышло
Боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) предпринял попытку увезти на мотоцикле дрон армии РФ, но взорвался вместе с ним. Об этом 8 августа сообщил Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" ("РВ")
2025-08-08T12:56
2025-08-08T13:22
новости
россия
вооруженные силы украины
rt
дроны
бпла
взрыв
киев
Раздевшийся по пояс боец украинской армии поднял дрон российского производства и прикрепил его к мопеду. Через несколько секунд после этого дрон взорвался. Военный погиб на месте.Похоже украинский военнослужащий решил, что если у беспилотника оборван канал связи на оптоволокне, то рисков взрыва нет. Ранее на киевском рынке появились специальные точки, которые продают вещи, украденные украинскими военными у мирных жителей Курской области. Фотографию одного из таких "магазинов" опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев"."Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги - все, что можно перепродать коллекционерам в Европе. У каждой нации свои приоритеты", - говорилось в комментарии к снимку. Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное.
россия
киев
Взорвался на месте: боец ВСУ попытался увезти российский дрон в качестве трофея, но не вышло

12:56 08.08.2025 (обновлено: 13:22 08.08.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Боевик Вооружённых сил Украины (ВСУ) предпринял попытку увезти на мотоцикле дрон армии РФ, но взорвался вместе с ним. Об этом 8 августа сообщил Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" ("РВ")
Раздевшийся по пояс боец украинской армии поднял дрон российского производства и прикрепил его к мопеду. Через несколько секунд после этого дрон взорвался. Военный погиб на месте.
Похоже украинский военнослужащий решил, что если у беспилотника оборван канал связи на оптоволокне, то рисков взрыва нет.
Ранее на киевском рынке появились специальные точки, которые продают вещи, украденные украинскими военными у мирных жителей Курской области. Фотографию одного из таких "магазинов" опубликовал Телеграм-канал "Дневник Мракоборцев".
"Обычный магазин на одном из киевских рынков. Украли даже роутеры и старые телефоны. Особенно в ходу иконы, медали, старые книги - все, что можно перепродать коллекционерам в Европе. У каждой нации свои приоритеты", - говорилось в комментарии к снимку.
Подробности в публикации "Трофеи из Курска": появилось фото с рынка в Киеве, где продают награбленное.
