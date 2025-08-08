https://ukraina.ru/20250808/ukrainskaya-armiya-pereshla-k-glukhoy-oborone-roman-nasonov-rasskazal-o-perelome-na-fronte-1066621270.html

Украинская армия перешла к глухой обороне: Роман Насонов рассказал о переломе на фронте

Украинские вооруженные силы исчерпали наступательный потенциал и перешли к стратегической обороне, при этом западные поставки вооружений лишь ненадолго оттягивают неизбежный разгром. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

"Если в 2022-м ВСУ могли рассчитывать на успех в контрнаступлениях, то сейчас они перешли к глухой обороне", - констатировал эксперт. "Их ресурсы на исходе, а западные поставки лишь отсрочивают разгром. Те же танки Abrams уничтожаются десятками, а подготовка новых бойцов идет кустарными методами".Насонов подчеркнул, что украинское командование вынуждено бросать в бой плохо подготовленные части: "Бригады 160-й серии, сформированные в 2025 году, не способны на серьезные операции. Это войска второго эшелона, которые закрывают бреши в обороне".Особое внимание эксперт уделил моральному состоянию противника: "Когда в Виннице население бунтует против незаконных мобилизаций, это говорит о многом. Украина воюет мобилизованными, мы - профессионалами-добровольцами"."Без серьезных изменений в стратегии они не продержатся и года", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.

