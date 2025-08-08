https://ukraina.ru/20250808/sanktsii-kak-politicheskiy-teatr-pochemu-realnye-mery-ssha-mogut-okazatsya-slabee-deklaratsiy-1066621438.html

"Санкции как политический театр": почему реальные меры США могут оказаться слабее деклараций

Американские санкционные угрозы в адрес России могут остаться в большей степени риторикой, чем реальными экономическими мерами. Вашингтон вынужден учитывать не только позицию Москвы, но и реакцию своих ключевых торговых партнеров, прежде всего Китая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

"Я тоже думаю, что Трамп не пойдет на стопроцентные санкции", — отмечает эксперт, подчеркивая двойственность позиции американской администрации. По его словам, жесткие меры против России неизбежно затронут интересы Китая, что создаст дополнительные проблемы для самой американской экономики.Прокопенко обращает внимание на заявления Пекина: "Китай уже заявил, что он будет выстраивать взаимоотношения с Россией так, как посчитает нужным". Это, по мнению эксперта, серьезно ограничивает возможности Вашингтона."Экономика США и Китая — как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой", — поясняет аналитик, подчеркивая, что реальные санкционные меры могут оказаться значительно мягче декларируемых."Трампу эти договоренности нужны экономически — не меньше, чем нам", — резюмировал собеседник издания, намекая на взаимную заинтересованность сторон в компромиссных решениях.Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.О последствиях новых торговых пошлин США — в материале Александра Савко "Сам того не желая Трамп работает над созданием многополярного мира".

