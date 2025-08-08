https://ukraina.ru/20250808/ne-nuzhno-kitayskoe-oruzhie-nuzhna-vernost-chto-deystvitelno-vazhno-dlya-moskvy-v-otnosheniyakh-s-pekinom-1066619088.html

"Не нужно китайское оружие, нужна верность": что действительно важно для Москвы в отношениях с Пекином

Китайская позиция по украинскому конфликту приобретает решающее значение для всех участников переговоров. После заявления главы МИД КНР Вана И о невозможности допустить поражение России, эксперты отмечают усиление роли Пекина в международной дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

"Тема Китая вообще экзистенциальна, как в отношении США, так и в отношении России", — подчеркивает эксперт. По его словам, китайский фактор становится незримым, но крайне важным участником всех переговоров между Москвой и Вашингтоном.Прокопенко отмечает, что для России принципиальное значение имеет не материальная помощь, а стратегическая надежность Китая: "Нам ведь не нужно оружие китайское, нам нужна геополитическая верность. Это важнее".Особое значение эксперт придает договоренностям, достигнутым во время визита Си Цзиньпина в Москву в 2021 году: "Именно тогда были приняты все решения о том, что будет происходить дальше, какова будет позиция Китая, когда РФ начнет СВО"."Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.Также о позиции Пекина по Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.

