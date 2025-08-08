"Не нужно китайское оружие, нужна верность": что действительно важно для Москвы в отношениях с Пекином
Китайская позиция по украинскому конфликту приобретает решающее значение для всех участников переговоров. После заявления главы МИД КНР Вана И о невозможности допустить поражение России, эксперты отмечают усиление роли Пекина в международной дипломатии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
"Тема Китая вообще экзистенциальна, как в отношении США, так и в отношении России", — подчеркивает эксперт. По его словам, китайский фактор становится незримым, но крайне важным участником всех переговоров между Москвой и Вашингтоном.
Прокопенко отмечает, что для России принципиальное значение имеет не материальная помощь, а стратегическая надежность Китая: "Нам ведь не нужно оружие китайское, нам нужна геополитическая верность. Это важнее".
Особое значение эксперт придает договоренностям, достигнутым во время визита Си Цзиньпина в Москву в 2021 году: "Именно тогда были приняты все решения о том, что будет происходить дальше, какова будет позиция Китая, когда РФ начнет СВО".
"Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", — резюмировал собеседник издания.
