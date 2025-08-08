https://ukraina.ru/20250808/nato-zakachivaet-v-pribaltiku-kuchu-voysk-podpolkovnik-vs-ssha-predupredil-o-posledstviyakh-dlya-alyansa-1066635686.html

"НАТО закачивает в Прибалтику кучу войск": подполковник ВС США предупредил о последствиях для Альянса

Прорыв блокады Калининграда может повторить успешную операцию Красной армии 1944 года по преодолению "непроходимых" белорусских болот. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_1d86aed861fca082535dfe3f7cec510c.jpg

"На самом деле по лесам и болотам мы уже прорывались. В 1944 году во время Белорусской операции так была уничтожена группа армий "Центр", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что немцы не верили в возможность переправы танков Т-34 через болотистую местность, что стало для них роковой ошибкой.Крапивник раскритиковал подход западных армий к изучению военной истории: "В американской армии почти не изучают военную историю. Этим поверхностно занимаются только полковники, которые претендуют на звание генерала". По его словам, это приводит к повторению старых ошибок в новой форме.Отвечая на вопрос о возможных направлениях прорыва, эксперт напомнил: "Мы эту территорию при Петре I купили у шведов. Это наша собственность, на которой они сидят и хают нас". Он имел в виду Вильнюсское направление как наиболее перспективное для деблокирования анклава."НАТО это понимает. Поэтому закачивает в Прибалтику кучу войск. Но мы её ликвидируем, чтобы обезопасить не только Калининград", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.О кризисе патриотического воспитания, миссии педагога, боевом пути и ранении на фронте — в материале Игоря Гомольского "Дмитрий "Сухарь" Гудуш: Надоело терпеть, что нерусь натравляет вырусь на мою Родину".

