"НАТО закачивает в Прибалтику кучу войск": подполковник ВС США предупредил о последствиях для Альянса
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Прорыв блокады Калининграда может повторить успешную операцию Красной армии 1944 года по преодолению "непроходимых" белорусских болот. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"На самом деле по лесам и болотам мы уже прорывались. В 1944 году во время Белорусской операции так была уничтожена группа армий "Центр", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что немцы не верили в возможность переправы танков Т-34 через болотистую местность, что стало для них роковой ошибкой.
Крапивник раскритиковал подход западных армий к изучению военной истории: "В американской армии почти не изучают военную историю. Этим поверхностно занимаются только полковники, которые претендуют на звание генерала". По его словам, это приводит к повторению старых ошибок в новой форме.
Отвечая на вопрос о возможных направлениях прорыва, эксперт напомнил: "Мы эту территорию при Петре I купили у шведов. Это наша собственность, на которой они сидят и хают нас". Он имел в виду Вильнюсское направление как наиболее перспективное для деблокирования анклава.
"НАТО это понимает. Поэтому закачивает в Прибалтику кучу войск. Но мы её ликвидируем, чтобы обезопасить не только Калининград", — заключил собеседник издания.
