Что ждет Зеленского в Англии? Колташов о нелюбимом сукином сыне США и дровах, которые наломал Трамп - 08.08.2025
Что ждет Зеленского в Англии? Колташов о нелюбимом сукином сыне США и дровах, которые наломал Трамп
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, в какую игру США пытаются втянуть Россию
А также, зачем спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Москву и готова ли экономика стран ЕС к началу большой войны: 00:32 - Об итогах встречи Путина и Уиткоффа.07:49 - Нужно ли менять Зеленского? 12:59 - О партнерских санкциях США против Китая и Индии.18:32 - Экономика большой войны ЕС с Россией.
Что ждет Зеленского в Англии? Колташов о нелюбимом сукином сыне США и дровах, которые наломал Трамп

09:38 08.08.2025
 
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, в какую игру США пытаются втянуть Россию
А также, зачем спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф прилетал в Москву и готова ли экономика стран ЕС к началу большой войны:
00:32 - Об итогах встречи Путина и Уиткоффа.
07:49 - Нужно ли менять Зеленского?
12:59 - О партнерских санкциях США против Китая и Индии.
18:32 - Экономика большой войны ЕС с Россией.
