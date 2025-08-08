"65 километров смерти": Крапивник объяснил, почему НАТО не решится на штурм Калининграда
Калининградская область представляет собой неприступную крепость, штурм которой обернётся катастрофой для любого агрессора. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Когда они говорят, что Калининградская область — это лишь "узкая полоска земли длиной в 65 километров", то забывают, что это 65 километров сплошного укрепрайона", — заявил Крапивник.
По его словам, современная российская армия, дислоцированная в регионе, обладает всем необходимым для отражения любой атаки.
Эксперт особо подчеркнул ракетную мощь России: "Под "Калининградом" полно "Искандеров" и других ракет, которые будут лупить по натовским тыловым районам: места сосредоточения войск, склады, заводы и логистика".
Эти системы способны наносить удары по стратегически важным объектам НАТО в глубине европейской территории.
Отвечая на вопрос о ядерной угрозе, Крапивник отметил: "В Европе полно американских самолётов, способных нести крылатые ракеты с тактической ядерной боеголовкой. Для американцев тактическая боеголовка — от 5 до 30 килотонн". Однако даже без применения ядерного оружия цена штурма будет неприемлемой для Альянса.
"Если Европа хочет развязать большую войну с нами, им придётся брать Калининград. Иначе нельзя. Потому что Калининград для них — смертельная угроза. Это клинок, который занесён над сердцем", — подытожил собеседник издания.
