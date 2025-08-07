"Трампу нефть нужна, но взять ее негде": Нагаев о провале санкционной стратегии США - 07.08.2025 Украина.ру
"Трампу нефть нужна, но взять ее негде": Нагаев о провале санкционной стратегии США
США требуют от России продавать нефть через подставные фирмы с огромным дисконтом, чтобы затем перепродавать ее Европе, но реализовать этот план невозможно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
Эксперт подчеркивает: "Это напрямую нигде не сказано, но это следует из цифры в 700 миллиардов. Потому что нигде, кроме России, энергетическое сырье взять негде".Аналитик объясняет технические сложности: "Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения. Поэтому российская нефть, несмотря на все санкции, продолжала приходить тому, кому и раньше". Он напоминает, что 28% доходов бюджета США составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом: "Это фактически страна-бензоколонка"."Европейские НПЗ заточены под российскую нефть. Германия, например, не может быстро перейти на другие сорта", - отмечает Нагаев, подчеркивая нереальность планов Трампа.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
Перейти в фотобанк
США требуют от России продавать нефть через подставные фирмы с огромным дисконтом, чтобы затем перепродавать ее Европе, но реализовать этот план невозможно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"[Президент США Дональд] Трамп хочет, чтобы мы не продавали нефть Китаю и Индии, а поставляли ее Америке. Только через подставные фирмы и с диким дисконтом", - отмечает Нагаев.
Эксперт подчеркивает: "Это напрямую нигде не сказано, но это следует из цифры в 700 миллиардов. Потому что нигде, кроме России, энергетическое сырье взять негде".
Аналитик объясняет технические сложности: "Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения. Поэтому российская нефть, несмотря на все санкции, продолжала приходить тому, кому и раньше".
Он напоминает, что 28% доходов бюджета США составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом: "Это фактически страна-бензоколонка".
"Европейские НПЗ заточены под российскую нефть. Германия, например, не может быстро перейти на другие сорта", - отмечает Нагаев, подчеркивая нереальность планов Трампа.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
