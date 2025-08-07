https://ukraina.ru/20250807/trampu-neft-nuzhna-no-vzyat-ee-negde-nagaev-o-provale-sanktsionnoy-strategii-ssha-1066613120.html

"Трампу нефть нужна, но взять ее негде": Нагаев о провале санкционной стратегии США

США требуют от России продавать нефть через подставные фирмы с огромным дисконтом, чтобы затем перепродавать ее Европе, но реализовать этот план невозможно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

Эксперт подчеркивает: "Это напрямую нигде не сказано, но это следует из цифры в 700 миллиардов. Потому что нигде, кроме России, энергетическое сырье взять негде".Аналитик объясняет технические сложности: "Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения. Поэтому российская нефть, несмотря на все санкции, продолжала приходить тому, кому и раньше". Он напоминает, что 28% доходов бюджета США составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом: "Это фактически страна-бензоколонка"."Европейские НПЗ заточены под российскую нефть. Германия, например, не может быстро перейти на другие сорта", - отмечает Нагаев, подчеркивая нереальность планов Трампа.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.

