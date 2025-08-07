"Трампу нефть нужна, но взять ее негде": Нагаев о провале санкционной стратегии США
15:00 07.08.2025 (обновлено: 15:23 07.08.2025)
США требуют от России продавать нефть через подставные фирмы с огромным дисконтом, чтобы затем перепродавать ее Европе, но реализовать этот план невозможно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"[Президент США Дональд] Трамп хочет, чтобы мы не продавали нефть Китаю и Индии, а поставляли ее Америке. Только через подставные фирмы и с диким дисконтом", - отмечает Нагаев.
Эксперт подчеркивает: "Это напрямую нигде не сказано, но это следует из цифры в 700 миллиардов. Потому что нигде, кроме России, энергетическое сырье взять негде".
Аналитик объясняет технические сложности: "Чтобы перенастроить НПЗ на другой сорт нефти, нужны длительные и большие вложения. Поэтому российская нефть, несмотря на все санкции, продолжала приходить тому, кому и раньше".
Он напоминает, что 28% доходов бюджета США составляет торговля нефтью, нефтепродуктами и газом: "Это фактически страна-бензоколонка".
"Европейские НПЗ заточены под российскую нефть. Германия, например, не может быстро перейти на другие сорта", - отмечает Нагаев, подчеркивая нереальность планов Трампа.
