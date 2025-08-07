"Старый лис ждет озарения": Дмитрий Выдрин рассказал о целях визита Уиткоффа в Россию
13:08 07.08.2025 (обновлено: 14:09 07.08.2025)
Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа связан с ожиданием "озарения" — внезапного понимания, на чем следует сосредоточиться в переговорах. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин
"Не знаю. Боюсь, что и Уиткофф не знает о цели своей миссии. Более того, [президент США Дональд] Трамп тоже не знает", — заявил Выдрин.
"Последних персон связывает принципиальное сходство. Во-первых, они оба верят в неожиданные озарения, основанные на интуиции. Наитие им вдруг подсказывает, что именно главное в процессе. Тогда-то они, извините, "забивают" на остальные детали", — объяснил политолог.
По мнению Выдрина, главный переговорщик Трампа "по всем проблемам" (как его называют в Белом доме) ведет себя "как старый лис" - ждет "озарения", пока эксперты "зарываются в конспирологию".
Эксперт провел аналогию с бизнес-подходом: "Довелось некогда останавливаться в "Парк отеле" Уиткоффа на Манхеттене. Дорого, неуютно, не вкусно. Но вот локация... Все нужное находится рядом и гости платят за ключевое качество — центральное местоположение".
"Трамп со стариной Стивом сейчас ожидают очередного озарения: во что вложить свою энергию, чтобы "забить" на все остальное", — предположил политолог. "Подозреваю, их озарит, что мир Америке с Россией важнее, чем война с Китаем", — подытожил собеседник издания.
