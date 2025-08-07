https://ukraina.ru/20250807/staryy-lis-zhdet-ozareniya-dmitriy-vydrin-rasskazal-o-tselyakh-vizita-uitkoffa-v-rossiyu-1066606302.html

"Старый лис ждет озарения": Дмитрий Выдрин рассказал о целях визита Уиткоффа в Россию

Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа связан с ожиданием "озарения" — внезапного понимания, на чем следует сосредоточиться в переговорах. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин

"Последних персон связывает принципиальное сходство. Во-первых, они оба верят в неожиданные озарения, основанные на интуиции. Наитие им вдруг подсказывает, что именно главное в процессе. Тогда-то они, извините, "забивают" на остальные детали", — объяснил политолог.По мнению Выдрина, главный переговорщик Трампа "по всем проблемам" (как его называют в Белом доме) ведет себя "как старый лис" - ждет "озарения", пока эксперты "зарываются в конспирологию".Эксперт провел аналогию с бизнес-подходом: "Довелось некогда останавливаться в "Парк отеле" Уиткоффа на Манхеттене. Дорого, неуютно, не вкусно. Но вот локация... Все нужное находится рядом и гости платят за ключевое качество — центральное местоположение"."Трамп со стариной Стивом сейчас ожидают очередного озарения: во что вложить свою энергию, чтобы "забить" на все остальное", — предположил политолог. "Подозреваю, их озарит, что мир Америке с Россией важнее, чем война с Китаем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".

