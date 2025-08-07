"Старый лис ждет озарения": Дмитрий Выдрин рассказал о целях визита Уиткоффа в Россию - 07.08.2025 Украина.ру
"Старый лис ждет озарения": Дмитрий Выдрин рассказал о целях визита Уиткоффа в Россию
"Старый лис ждет озарения": Дмитрий Выдрин рассказал о целях визита Уиткоффа в Россию - 07.08.2025 Украина.ру
"Старый лис ждет озарения": Дмитрий Выдрин рассказал о целях визита Уиткоффа в Россию
Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа связан с ожиданием "озарения" — внезапного понимания, на чем следует сосредоточиться в переговорах. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин
2025-08-07T13:08
2025-08-07T14:09
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063182227_0:121:1920:1201_1920x0_80_0_0_efa16d761bef7353edf75d152d9c3736.jpg
"Последних персон связывает принципиальное сходство. Во-первых, они оба верят в неожиданные озарения, основанные на интуиции. Наитие им вдруг подсказывает, что именно главное в процессе. Тогда-то они, извините, "забивают" на остальные детали", — объяснил политолог.По мнению Выдрина, главный переговорщик Трампа "по всем проблемам" (как его называют в Белом доме) ведет себя "как старый лис" - ждет "озарения", пока эксперты "зарываются в конспирологию".Эксперт провел аналогию с бизнес-подходом: "Довелось некогда останавливаться в "Парк отеле" Уиткоффа на Манхеттене. Дорого, неуютно, не вкусно. Но вот локация... Все нужное находится рядом и гости платят за ключевое качество — центральное местоположение"."Трамп со стариной Стивом сейчас ожидают очередного озарения: во что вложить свою энергию, чтобы "забить" на все остальное", — предположил политолог. "Подозреваю, их озарит, что мир Америке с Россией важнее, чем война с Китаем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
Украина.ру
новости, россия, сша, америка, дмитрий выдрин, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, китай, главные новости, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025
Новости, Россия, США, Америка, Дмитрий Выдрин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, Китай, Главные новости, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025

"Старый лис ждет озарения": Дмитрий Выдрин рассказал о целях визита Уиткоффа в Россию

13:08 07.08.2025 (обновлено: 14:09 07.08.2025)
 
Визит спецпосланника США Стивена Уиткоффа связан с ожиданием "озарения" — внезапного понимания, на чем следует сосредоточиться в переговорах. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин

"Не знаю. Боюсь, что и Уиткофф не знает о цели своей миссии. Более того, [президент США Дональд] Трамп тоже не знает", — заявил Выдрин.

"Последних персон связывает принципиальное сходство. Во-первых, они оба верят в неожиданные озарения, основанные на интуиции. Наитие им вдруг подсказывает, что именно главное в процессе. Тогда-то они, извините, "забивают" на остальные детали", — объяснил политолог.
По мнению Выдрина, главный переговорщик Трампа "по всем проблемам" (как его называют в Белом доме) ведет себя "как старый лис" - ждет "озарения", пока эксперты "зарываются в конспирологию".
Эксперт провел аналогию с бизнес-подходом: "Довелось некогда останавливаться в "Парк отеле" Уиткоффа на Манхеттене. Дорого, неуютно, не вкусно. Но вот локация... Все нужное находится рядом и гости платят за ключевое качество — центральное местоположение".
"Трамп со стариной Стивом сейчас ожидают очередного озарения: во что вложить свою энергию, чтобы "забить" на все остальное", — предположил политолог. "Подозреваю, их озарит, что мир Америке с Россией важнее, чем война с Китаем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Выдрин о визите Уиткоффа: Трамп и старина Стив не придумали, как говорить с РФ, и ждут озарения" на сайте Украина.ру.
О результатах визита спецпредставителя Трампа в Россию — в статье Алексея Туманова "Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву".
"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношенияхТрамп активно перестраивает трансатлантические отношения, определяя новую повестку дня для всего Западного мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
НовостиРоссияСШААмерикаДмитрий ВыдринДональд ТрампСтив УиткоффУкраина.руКитайГлавные новостипереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025
 
