Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Российские войска развивают наступление в районе Казачьей Лопани, создавая угрозу окружения для ВСУ на Липцевском направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
После взятия опорных пунктов ВСУ по линии Стрелечья — Гоптовка — Казачья Лопань российские подразделения получили возможность продвигаться вглубь Харьковской области.
"Казачья Лопань расположена в низине, а основные высоты контролируют наши штурмовики, что открывает путь для дальнейшего наступления на Липцы", — пояснил Алехин.
Украинские войска несут серьезные потери: 92-я отдельная штурмовая бригада и 13-я бригада "Хартия" лишились пяти боевых групп и шести складов боеприпасов. "С уничтожением мостов через Северский Донец украинские подразделения оказываются в потенциальном котле от Печенежского водохранилища до Купянска", — отметил Алехин.
Тыловое снабжение ВСУ также нарушено из-за ударов по логистическим узлам. "Основные огневые удары наносятся по тыловым базам в Изюмском и Балаклеевском районах, а недавний мощный налет на Лозовую серьезно подорвал возможности противника", — заключил автор.
