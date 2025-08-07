Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани - 07.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250807/proryv-na-liptsevskom-napravlenii-alekhin-raskryl-kak-vs-rf-molotyat-vsu-v-kazachey-lopani-1066568844.html
Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани
Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани - 07.08.2025 Украина.ру
Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани
Российские войска развивают наступление в районе Казачьей Лопани, создавая угрозу окружения для ВСУ на Липцевском направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-07T07:00
2025-08-07T07:00
новости
россия
волчанск
геннадий алехин
харьковская область
вооруженные силы украины
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989642_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7c92a51535fc81f43e079f4a4673e5eb.jpg
После взятия опорных пунктов ВСУ по линии Стрелечья — Гоптовка — Казачья Лопань российские подразделения получили возможность продвигаться вглубь Харьковской области. Украинские войска несут серьезные потери: 92-я отдельная штурмовая бригада и 13-я бригада "Хартия" лишились пяти боевых групп и шести складов боеприпасов. "С уничтожением мостов через Северский Донец украинские подразделения оказываются в потенциальном котле от Печенежского водохранилища до Купянска", — отметил Алехин.Тыловое снабжение ВСУ также нарушено из-за ударов по логистическим узлам. "Основные огневые удары наносятся по тыловым базам в Изюмском и Балаклеевском районах, а недавний мощный налет на Лозовую серьезно подорвал возможности противника", — заключил автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских".
https://ukraina.ru/20250806/pochemu-rossii-nado-vklyuchat-v-svoy-sostav-vsyu-ukrainu-a-ne-tolko-novorossiyu-pyat-argumentov-1066561804.html
россия
волчанск
харьковская область
харьков
харьков новости
харьковскийфронт
купянск
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989642_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5dd472ecd788c78ea3757a2a2b506265.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, геннадий алехин, харьковская область, вооруженные силы украины, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, харьков, харьков новости, харьковскийфронт, спецоперация, наступление, наступление вс рф, купянск, купянское направление
Новости, Россия, Волчанск, Геннадий Алехин, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Харьков, Харьков новости, ХарьковскийФронт, Спецоперация, наступление, наступление ВС РФ, Купянск, Купянское направление

Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани

07:00 07.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска развивают наступление в районе Казачьей Лопани, создавая угрозу окружения для ВСУ на Липцевском направлении. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
После взятия опорных пунктов ВСУ по линии Стрелечья — Гоптовка — Казачья Лопань российские подразделения получили возможность продвигаться вглубь Харьковской области.
"Казачья Лопань расположена в низине, а основные высоты контролируют наши штурмовики, что открывает путь для дальнейшего наступления на Липцы", — пояснил Алехин.
Украинские войска несут серьезные потери: 92-я отдельная штурмовая бригада и 13-я бригада "Хартия" лишились пяти боевых групп и шести складов боеприпасов. "С уничтожением мостов через Северский Донец украинские подразделения оказываются в потенциальном котле от Печенежского водохранилища до Купянска", — отметил Алехин.
Тыловое снабжение ВСУ также нарушено из-за ударов по логистическим узлам. "Основные огневые удары наносятся по тыловым базам в Изюмском и Балаклеевском районах, а недавний мощный налет на Лозовую серьезно подорвал возможности противника", — заключил автор.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Зеляюгенд" готовят к смерти. Как украинский режим учит детей убивать русских".
Украина карта - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Вчера, 18:01
Почему России надо включать в свой состав всю Украину, а не только Новороссию? Пять аргументовКоличество воюющих в армии России и Украины примерно равны. Однако из-за технического превосходства и более высокой идейной мотивированности бойцов ведет наступление именно российская армия, а не украинская.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВолчанскГеннадий АлехинХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОХарьковХарьков новостиХарьковскийФронтСпецоперациянаступлениенаступление ВС РФКупянскКупянское направление
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике
07:00Прорыв на Липцевском направлении: Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ в Казачьей Лопани
06:40"На фронт идут контрактники-добровольцы" – военный эксперт о моральном превосходстве бойцов ВС РФ
06:20Харьковский фронт: Алехин раскрыл, как ВС РФ усиливают наступление под Купянском и Волчанском
06:00"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России
05:40Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ
05:22Русофобия - это уже диагноз. Зачем и почему на Украине судят покойного Жириновского
05:20"Мы усилили Калининградскую область и подтянули С-400": эксперт про заявление Трампа об атомных подлодках
05:00Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса
04:40"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях
04:20Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ
04:16Приближается момент, когда придется отвечать. О чем уже не мечтают украинские нацисты и что их ждет
04:02ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 7 августа
04:00"Блеф и попытка нагрузить разведку": эксперт развеял миф о готовящемся украинском наступлении
03:30Трамп заявил журналистам, что они увидят «гораздо больше вторичных санкций»
03:18Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15
02:50В США задержан американский военный, подозреваемый в попытке передать России данные о танке Abrams
02:36В Новороссийске перекрыто движение в районе набережной, сохраняется угроза атаки БЭК
02:31Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
02:21Трамп прокомментировал переговоры с Путиным и возможную сделку по Украине
Лента новостейМолния