"Нефтяной шантаж Трампа": политический аналитик о реальных целях санкций против России

Санкции Трампа против России направлены на принудительную скупку российской нефти через подставные фирмы с огромным дисконтом для последующей перепродажи Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев

"Трамп хочет запретить Индии и Китаю покупать российские нефть и газ, чтобы потом у русских по дешевке это скупить и продать Европе", - раскрывает Нагаев логику американского президента. По его словам, именно этим объясняется цифра в 700 миллиардов долларов в энергетических контрактах с ЕС.Эксперт подчеркивает: "Нигде, кроме России, взять такое количество энергетического сырья невозможно". Он напоминает, что 28% доходов бюджета США составляют продажи нефти и газа, что фактически делает Америку "страной-бензоколонкой"."Европейские НПЗ заточены под конкретные сорта нефти. Перенастройка потребует миллиардных вложений и лет работы", - объясняет Нагаев, почему санкционный механизм в конечном итоге не сработает. Россия продолжит поставки через посредников, просто с меньшей маржой.Попытки Трампа "взломать" европейский рынок через запрет российских энергоносителей Нагаев называет авантюрой: "Они хотят, чтобы мы не продавали нефть Китаю и Индии, а поставляли ее Америке через подставные фирмы". Однако, по мнению аналитика, этот план обречен на провал.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.На тему визита спецпосланника Трампа в Россию — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/dmitriy-gusev-zakhvat-kapitoliya-pokazhetsya-ssha-raem-esli-neft-podorozhaet-do-150-200-dollarov-za-1065812046.html

