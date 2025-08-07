"Нефтяной шантаж Трампа": политический аналитик о реальных целях санкций против России
Санкции Трампа против России направлены на принудительную скупку российской нефти через подставные фирмы с огромным дисконтом для последующей перепродажи Европе. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
"Трамп хочет запретить Индии и Китаю покупать российские нефть и газ, чтобы потом у русских по дешевке это скупить и продать Европе", - раскрывает Нагаев логику американского президента. По его словам, именно этим объясняется цифра в 700 миллиардов долларов в энергетических контрактах с ЕС.
Эксперт подчеркивает: "Нигде, кроме России, взять такое количество энергетического сырья невозможно". Он напоминает, что 28% доходов бюджета США составляют продажи нефти и газа, что фактически делает Америку "страной-бензоколонкой".
"Европейские НПЗ заточены под конкретные сорта нефти. Перенастройка потребует миллиардных вложений и лет работы", - объясняет Нагаев, почему санкционный механизм в конечном итоге не сработает. Россия продолжит поставки через посредников, просто с меньшей маржой.
Попытки Трампа "взломать" европейский рынок через запрет российских энергоносителей Нагаев называет авантюрой: "Они хотят, чтобы мы не продавали нефть Китаю и Индии, а поставляли ее Америке через подставные фирмы". Однако, по мнению аналитика, этот план обречен на провал.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.
