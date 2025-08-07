Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ
© Фото : ГСЧС Украины
На днях российские ударные дроны нанесли мощный удар по железнодорожной станции Лозовая, уничтожив военные склады и ремонтные мощности ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Лозовая является ключевым транспортным узлом, через который Украина снабжает свои войска на Харьковском и Донецком направлениях.
"Основные прилеты фиксировались в районе железнодорожной станции и локомотивного депо, где находились боеприпасы и ремонтировалась техника", — рассказал Алехин.
Разведка точно вычислила момент загрузки военных грузов, что позволило нанести максимально эффективный удар по противнику. "В цехах и модулях депо собирались беспилотники, поэтому уничтожение этой инфраструктуры серьезно ослабит возможности ВСУ", — подчеркнул эксперт.
Удар по Лозовой стал частью стратегии по дезорганизации тылового обеспечения украинской армии. "Тылы ВСУ уже дают сбой, а уничтожение складов и ремонтных баз еще больше осложнит их положение на фронте", — подытожил автор.
