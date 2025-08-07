Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ - 07.08.2025 Украина.ру
Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ
Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ
Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ
На днях российские ударные дроны нанесли мощный удар по железнодорожной станции Лозовая, уничтожив военные склады и ремонтные мощности ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-07T05:40
2025-08-07T05:40
Лозовая является ключевым транспортным узлом, через который Украина снабжает свои войска на Харьковском и Донецком направлениях. Разведка точно вычислила момент загрузки военных грузов, что позволило нанести максимально эффективный удар по противнику. "В цехах и модулях депо собирались беспилотники, поэтому уничтожение этой инфраструктуры серьезно ослабит возможности ВСУ", — подчеркнул эксперт.Удар по Лозовой стал частью стратегии по дезорганизации тылового обеспечения украинской армии. "Тылы ВСУ уже дают сбой, а уничтожение складов и ремонтных баз еще больше осложнит их положение на фронте", — подытожил автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, украина, россия, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, железная дорога, сво, дзен новости сво, новости сво россия, главные новости, военный эксперт, харьков, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Волчанск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, железная дорога, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, военный эксперт, Харьков, Спецоперация

Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ

05:40 07.08.2025
 
© Фото : ГСЧС Украины
РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : ГСЧС Украины
На днях российские ударные дроны нанесли мощный удар по железнодорожной станции Лозовая, уничтожив военные склады и ремонтные мощности ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Лозовая является ключевым транспортным узлом, через который Украина снабжает свои войска на Харьковском и Донецком направлениях.
"Основные прилеты фиксировались в районе железнодорожной станции и локомотивного депо, где находились боеприпасы и ремонтировалась техника", — рассказал Алехин.
Разведка точно вычислила момент загрузки военных грузов, что позволило нанести максимально эффективный удар по противнику. "В цехах и модулях депо собирались беспилотники, поэтому уничтожение этой инфраструктуры серьезно ослабит возможности ВСУ", — подчеркнул эксперт.
Удар по Лозовой стал частью стратегии по дезорганизации тылового обеспечения украинской армии. "Тылы ВСУ уже дают сбой, а уничтожение складов и ремонтных баз еще больше осложнит их положение на фронте", — подытожил автор.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.
О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:37
Военный эксперт Владимир Носков: Армия России, взяв Часов Яр, поставила ВСУ перед сложным выборомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
