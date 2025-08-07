https://ukraina.ru/20250807/moschnyy-udar-po-lozovoy-polkovnik-alekhin-o-razgrome-klyuchevogo-logisticheskogo-uzla-vsu-1066569932.html

Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ

Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ - 07.08.2025 Украина.ру

Мощный удар по Лозовой: полковник Алехин о разгроме ключевого логистического узла ВСУ

На днях российские ударные дроны нанесли мощный удар по железнодорожной станции Лозовая, уничтожив военные склады и ремонтные мощности ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-08-07T05:40

2025-08-07T05:40

2025-08-07T05:40

новости

украина

россия

волчанск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

всу

потери всу

разгром всу

крах всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061012600_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0c0dee3b66b8b30752ec5509be0283d8.jpg

Лозовая является ключевым транспортным узлом, через который Украина снабжает свои войска на Харьковском и Донецком направлениях. Разведка точно вычислила момент загрузки военных грузов, что позволило нанести максимально эффективный удар по противнику. "В цехах и модулях депо собирались беспилотники, поэтому уничтожение этой инфраструктуры серьезно ослабит возможности ВСУ", — подчеркнул эксперт.Удар по Лозовой стал частью стратегии по дезорганизации тылового обеспечения украинской армии. "Тылы ВСУ уже дают сбой, а уничтожение складов и ремонтных баз еще больше осложнит их положение на фронте", — подытожил автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под Купянском" на сайте Украина.ру.О том, какое влияние бои в Курской области оказали на ход специальной военной операции — в материале "Сергей Сазонов: НАТО разыграет курский сценарий под Калининградом, если не поверит в решимость России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250806/voennyy-ekspert-vladimir-noskov-armiya-rossii-vzyav-chasov-yar-postavila-vsu-pered-slozhnym-vyborom-1066569020.html

украина

россия

волчанск

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, железная дорога, сво, дзен новости сво, новости сво россия, главные новости, военный эксперт, харьков, спецоперация