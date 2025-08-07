https://ukraina.ru/20250807/kantsler-frg-obsudil-s-zelenskim-zavershenie-svo-1066611251.html
Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО
Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО - 07.08.2025 Украина.ру
Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО
Перспективы завершения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины обсудили 7 августа канцлер Германии и Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеграм-канал украинского политика
2025-08-07T14:34
2025-08-07T14:34
2025-08-07T15:21
новости
германия
украина
европа
трамп и зеленский
ес
владимир зеленский
фридрих мерц
переговоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063467602_0:67:1178:730_1920x0_80_0_0_30345aab3d6c477d30956c7dafa488f1.png
"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость скорейшего завершения войны достойным миром, и параметры окончания этой войны определят условия безопасности для Европы на десятилетия", - сообщил Зеленский.Из контеста его публикации следует, что он понимает под европейской частью континента Евросоюз. Украинский политик заявил, что "Европа должна быть участником соответствующих процессов"."Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом", - поведал Зеленский.Он также сообщил, что на уровне советников по безопасности Киев и Берлин проведут 7 августа встречу онлайн "для согласования наших общих взглядов – Украина и вся Европа, Соединенные Штаты"."Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", - добавил Зеленский.Также 7 августа помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что определено место встречи президентов России и США, которая может состояться на следующей неделе.Подробности в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа.
германия
украина
европа
фрг
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063467602_59:0:1120:796_1920x0_80_0_0_7ce61723d724e817f05d3a89bb1fd37e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, европа, трамп и зеленский, ес, владимир зеленский, фридрих мерц, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, фрг, международные отношения, украина-ес
Новости, Германия, Украина, Европа, Трамп и Зеленский, ЕС, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО сейчас, ФРГ, международные отношения, Украина-ЕС
Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО
14:34 07.08.2025 (обновлено: 15:21 07.08.2025)
Перспективы завершения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины обсудили 7 августа канцлер Германии и Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеграм-канал украинского политика
"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость скорейшего завершения войны достойным миром, и параметры окончания этой войны определят условия безопасности для Европы на десятилетия", - сообщил Зеленский.
Из контеста его публикации следует, что он понимает под европейской частью континента Евросоюз. Украинский политик заявил, что "Европа должна быть участником соответствующих процессов".
"Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом", - поведал Зеленский.
Он также сообщил, что на уровне советников по безопасности Киев и Берлин проведут 7 августа встречу онлайн "для согласования наших общих взглядов – Украина и вся Европа, Соединенные Штаты".
"Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", - добавил Зеленский.
Также 7 августа помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что определено место встречи президентов России и США, которая может состояться на следующей неделе.