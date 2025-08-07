Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО - 07.08.2025 Украина.ру
Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО
Канцлер ФРГ обсудил с Зеленским завершение СВО
Перспективы завершения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины обсудили 7 августа канцлер Германии и Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеграм-канал украинского политика
"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость скорейшего завершения войны достойным миром, и параметры окончания этой войны определят условия безопасности для Европы на десятилетия", - сообщил Зеленский.Из контеста его публикации следует, что он понимает под европейской частью континента Евросоюз. Украинский политик заявил, что "Европа должна быть участником соответствующих процессов"."Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом", - поведал Зеленский.Он также сообщил, что на уровне советников по безопасности Киев и Берлин проведут 7 августа встречу онлайн "для согласования наших общих взглядов – Украина и вся Европа, Соединенные Штаты"."Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", - добавил Зеленский.Также 7 августа помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что определено место встречи президентов России и США, которая может состояться на следующей неделе.Подробности в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа.
Перспективы завершения российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины обсудили 7 августа канцлер Германии и Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеграм-канал украинского политика
"Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость скорейшего завершения войны достойным миром, и параметры окончания этой войны определят условия безопасности для Европы на десятилетия", - сообщил Зеленский.
Из контеста его публикации следует, что он понимает под европейской частью континента Евросоюз. Украинский политик заявил, что "Европа должна быть участником соответствующих процессов".
"Скоординировали наши позиции с Германией. Договорились еще переговорить с Фридрихом", - поведал Зеленский.
Он также сообщил, что на уровне советников по безопасности Киев и Берлин проведут 7 августа встречу онлайн "для согласования наших общих взглядов – Украина и вся Европа, Соединенные Штаты".
"Также вчера обсуждались разные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний", - добавил Зеленский.
Также 7 августа помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что определено место встречи президентов России и США, которая может состояться на следующей неделе.
Подробности в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа.
