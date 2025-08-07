Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании - 07.08.2025 Украина.ру
Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании
Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании
Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании
Антироссийская кампания в Италии стала поводом для вызова официального представителя этой странны в министерство иностранных дел России. Об этом сооьщает МИД РФ.
2025-08-07T18:55
2025-08-07T18:55
Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в МИД России 5 августа, сказано в публикации на сайте российского министерства.Итальянского дипломата вызвали "в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России".Российские дипломаты указали итальянской стороне на то, что "последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, многочисленные фейки, включая содержащие недостоверную информацию статьи собкоров изданий в Москве, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов, допускающих крайне враждебные заявления в адрес России, способствуют лишь усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями". "Именно в этой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена выступления дирижера В.А.Гергиева на музыкальном фестивале "Лето по-королевски" в г.Казерте. Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии", - констатировали в МИД РФ.Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании

18:55 07.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Антироссийская кампания в Италии стала поводом для вызова официального представителя этой странны в министерство иностранных дел России. Об этом сооьщает МИД РФ.
Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в МИД России 5 августа, сказано в публикации на сайте российского министерства.
Итальянского дипломата вызвали "в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России".
Российские дипломаты указали итальянской стороне на то, что "последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, многочисленные фейки, включая содержащие недостоверную информацию статьи собкоров изданий в Москве, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов, допускающих крайне враждебные заявления в адрес России, способствуют лишь усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями".
"Именно в этой тяжелой атмосфере стала возможна недавняя отмена выступления дирижера В.А.Гергиева на музыкальном фестивале "Лето по-королевски" в г.Казерте. Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России ни в коей мере не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии", - констатировали в МИД РФ.
Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
