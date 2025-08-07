"Драконовские санкции Трампа — удар по экономике самих США": эксперт раскрыл истинные мотивы Вашингтона
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Трамп находится в постоянной коммуникации со всеми сторонами конфликта, но главную скрипку играет именно он — переговоры американского президента с Владимиром Зеленским имеют скорее демонстративный характер, чем реальное политическое значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
По словам эксперта, Вашингтон уже ведет закулисные переговоры с Москвой, а публичные контакты с Киевом — лишь элемент большой игры. "Совершенно не важно, что говорит Зеленский в разговорах с главой Америки", — подчеркнул Прокопенко.
Особое внимание собеседник издания уделил возможным санкциям США, отметив, что даже "драконовские меры" против России, Индии и Китая в конечном итоге ударят по самой американской экономике.
"Экономика США и Китая — как сиамские близнецы. Одна сильно зависит от другой", — пояснил он.
При этом Китай, по мнению Прокопенко, остается ключевым игроком, влияющим на любые договоренности между Москвой и Вашингтоном. "Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", — резюмировал собеседник издания.
