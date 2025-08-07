https://ukraina.ru/20250807/drakonovskie-sanktsii-trampa--udar-po-ekonomike-samikh-ssha-ekspert-raskryl-istinnye-motivy-vashingtona-1066615583.html

"Драконовские санкции Трампа — удар по экономике самих США": эксперт раскрыл истинные мотивы Вашингтона

Трамп находится в постоянной коммуникации со всеми сторонами конфликта, но главную скрипку играет именно он — переговоры американского президента с Владимиром Зеленским имеют скорее демонстративный характер, чем реальное политическое значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

По словам эксперта, Вашингтон уже ведет закулисные переговоры с Москвой, а публичные контакты с Киевом — лишь элемент большой игры. "Совершенно не важно, что говорит Зеленский в разговорах с главой Америки", — подчеркнул Прокопенко.Особое внимание собеседник издания уделил возможным санкциям США, отметив, что даже "драконовские меры" против России, Индии и Китая в конечном итоге ударят по самой американской экономике. При этом Китай, по мнению Прокопенко, остается ключевым игроком, влияющим на любые договоренности между Москвой и Вашингтоном. "Пекин является огромной гирей, которую каждый будет перетаскивать на свою чашу весов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.О провале санкционной стратегии США — в материале Кирилла Курбатова "Игорь Нагаев: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике" на сайте Украина.ру.

