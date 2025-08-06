Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента - 06.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250806/zachem-trampu-mir-na-ukraine-maykl-bom-rasskazal-pro-skrytye-motivy-amerikanskogo-prezidenta-1066537452.html
Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента
Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента - 06.08.2025 Украина.ру
Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента
Шесть месяцев бесплодных попыток добиться мирного соглашения по Украине — почему президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей миротворческой роли, несмотря на очевидный провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-08-06T11:30
2025-08-06T11:30
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
майкл бом
стив уиткофф
украина.ру
переговоры
перемирие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057738038_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_68532e23674a151e1c130890d51b7f32.png.webp
"Я, честно говоря, не очень понимаю идею-фикс Трампа по поводу его роли миротворца в российско-украинском конфликте", — признается Бом. По его словам, администрация США уже полгода безуспешно пытается давить на Россию, но безрезультатно.Эксперт задается вопросом: "Почему Трамп думает, что новые методы будут работать? Возможно, президент США одержим именно получением Нобелевской премии за миротворчество на Украине".Бом считает, что простые решения Трампа не устраивают: "Принять все максималистские условия России [в понимании Трампа] — это капитуляция. Если Трамп согласится на них — это никакая не заслуга".Кроме престижа, есть и стратегическая цель, уверен Бом. "Если бы Трампу удалось остановить конфликт, он бы чуть ослабил российско-китайское партнерство", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057738038_11:0:918:680_1920x0_80_0_0_a24ec3c1b10800162c74a59b05bbb4cc.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, майкл бом, стив уиткофф, украина.ру, переговоры, перемирие, сво, спецоперация, заморозка, главные новости, эксперты, аналитика
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Майкл Бом, Стив Уиткофф, Украина.ру, переговоры, перемирие, СВО, Спецоперация, заморозка, Главные новости, эксперты, Аналитика

Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента

11:30 06.08.2025
 
© Фото : Сгенерировано ИИТрамп недоволен
Трамп недоволен - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Шесть месяцев бесплодных попыток добиться мирного соглашения по Украине — почему президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей миротворческой роли, несмотря на очевидный провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
"Я, честно говоря, не очень понимаю идею-фикс Трампа по поводу его роли миротворца в российско-украинском конфликте", — признается Бом. По его словам, администрация США уже полгода безуспешно пытается давить на Россию, но безрезультатно.
Эксперт задается вопросом: "Почему Трамп думает, что новые методы будут работать? Возможно, президент США одержим именно получением Нобелевской премии за миротворчество на Украине".
Бом считает, что простые решения Трампа не устраивают: "Принять все максималистские условия России [в понимании Трампа] — это капитуляция. Если Трамп согласится на них — это никакая не заслуга".
"Единственная возможность для него — добиться формального перемирия, заморозки конфликта по корейскому варианту", — поясняет политолог.
Кроме престижа, есть и стратегическая цель, уверен Бом. "Если бы Трампу удалось остановить конфликт, он бы чуть ослабил российско-китайское партнерство", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вчера, 06:01
Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехстороннейСтив Уиткофф едет в Москву за компромиссом, уверен американист, политолог Грег Вайнер. Он прокомментировал предстоящий визит спецпосланника Трампа в Москву в интервью изданию Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМайкл БомСтив УиткоффУкраина.рупереговорыперемириеСВОСпецоперациязаморозкаГлавные новостиэкспертыАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Под диктовку Брюсселя: Украина утвердила Цивинского главой БЭБ после давления ЕС
11:50Годовщина разгрома: как провалилась курская авантюра ВСУ
11:36На Запорожском направлении сорвана очередная попытка прорыва ВСУ
11:30Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента
11:25Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России
11:19Санкции против России: журналист Бом объяснил, почему Трамп не решится на радикальные меры
10:55Российские войска добиваются тактических успехов на восточном направлении
10:49За кулисами дипломатии: американский журналист о том, что скрывает визит Уиткоффа в Москву
10:42Ликвидирован командир БПЛА 104-й бригады ВСУ, известный как "друг Мадяра"
10:40Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа
10:32Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву
10:00Телеканал CNN назвал санкции США против России "ударом кувалды" по собственной экономике
09:50Российские войска усилили наступление на южном фланге Кременских лесов
09:44В Одесской области горит газокомпрессорная станция "Орловка" - видео
09:353D-модель переговоров: как одновременные рейсы в Москву и Польшу раскрывают двойственность Запада
09:25Трамп может отказаться от 100% пошлин на страны, закупающие российскую энергию – Bloomberg
09:20Решающий визит Уиткоффа в РФ, провалы ВСУ, отказ молодежи воевать. Главное на Украине на утро 6 августа
09:11США одобрили контракт на $203 млн для обслуживания украинских гаубиц M777
09:00Трамп ответил на вопрос об импорте урана и удобрений из России
08:35Ситуация для ВСУ ухудшается под Константиновкой
Лента новостейМолния