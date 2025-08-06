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Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента

Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента - 06.08.2025 Украина.ру

Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента

Шесть месяцев бесплодных попыток добиться мирного соглашения по Украине — почему президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей миротворческой роли, несмотря на очевидный провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом

2025-08-06T11:30

2025-08-06T11:30

2025-08-06T11:30

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"Я, честно говоря, не очень понимаю идею-фикс Трампа по поводу его роли миротворца в российско-украинском конфликте", — признается Бом. По его словам, администрация США уже полгода безуспешно пытается давить на Россию, но безрезультатно.Эксперт задается вопросом: "Почему Трамп думает, что новые методы будут работать? Возможно, президент США одержим именно получением Нобелевской премии за миротворчество на Украине".Бом считает, что простые решения Трампа не устраивают: "Принять все максималистские условия России [в понимании Трампа] — это капитуляция. Если Трамп согласится на них — это никакая не заслуга".Кроме престижа, есть и стратегическая цель, уверен Бом. "Если бы Трампу удалось остановить конфликт, он бы чуть ослабил российско-китайское партнерство", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html

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