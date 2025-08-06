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Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента
Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента - 06.08.2025 Украина.ру
Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента
Шесть месяцев бесплодных попыток добиться мирного соглашения по Украине — почему президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей миротворческой роли, несмотря на очевидный провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-08-06T11:30
2025-08-06T11:30
2025-08-06T11:30
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"Я, честно говоря, не очень понимаю идею-фикс Трампа по поводу его роли миротворца в российско-украинском конфликте", — признается Бом. По его словам, администрация США уже полгода безуспешно пытается давить на Россию, но безрезультатно.Эксперт задается вопросом: "Почему Трамп думает, что новые методы будут работать? Возможно, президент США одержим именно получением Нобелевской премии за миротворчество на Украине".Бом считает, что простые решения Трампа не устраивают: "Принять все максималистские условия России [в понимании Трампа] — это капитуляция. Если Трамп согласится на них — это никакая не заслуга".Кроме престижа, есть и стратегическая цель, уверен Бом. "Если бы Трампу удалось остановить конфликт, он бы чуть ослабил российско-китайское партнерство", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, майкл бом, стив уиткофф, украина.ру, переговоры, перемирие, сво, спецоперация, заморозка, главные новости, эксперты, аналитика
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Майкл Бом, Стив Уиткофф, Украина.ру, переговоры, перемирие, СВО, Спецоперация, заморозка, Главные новости, эксперты, Аналитика
Зачем Трампу мир на Украине: Майкл Бом рассказал про скрытые мотивы американского президента
Шесть месяцев бесплодных попыток добиться мирного соглашения по Украине — почему президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на своей миротворческой роли, несмотря на очевидный провал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом