Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил недавнее заявление президента США Дональда Трампа по атомным подводным лодкам и критику в адрес Индии:
00:19 - Заявление Трампа по атомным подводным лодкам;
13:34 - Критика Трампа из-за торговли Индии с Россией;
18:49 - США живут парадигмой гегемонии?
25:57 - Визит Стива Уиткоффа в Москву.
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