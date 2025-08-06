Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России - 06.08.2025 Украина.ру
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Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России
Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России - 06.08.2025 Украина.ру
Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил недавнее... Украина.ру, 06.08.2025
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россия
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил недавнее заявление президента США Дональда Трампа по атомным подводным лодкам и критику в адрес Индии: 00:19 - Заявление Трампа по атомным подводным лодкам; 13:34 - Критика Трампа из-за торговли Индии с Россией; 18:49 - США живут парадигмой гегемонии? 25:57 - Визит Стива Уиткоффа в Москву. #Ищенко #Трамп #Россия #Путин #Индия #Моди #СВО #деньги #США #Украина #Уиткофф#Китай #экономика#подлодки #ЯдернаяВойна #война #переговоры #торговля ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, стив уиткофф
Видео, Россия, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Стив Уиткофф

Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России

11:25 06.08.2025
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил недавнее заявление президента США Дональда Трампа по атомным подводным лодкам и критику в адрес Индии:
00:19 - Заявление Трампа по атомным подводным лодкам;
13:34 - Критика Трампа из-за торговли Индии с Россией;
18:49 - США живут парадигмой гегемонии?
25:57 - Визит Стива Уиткоффа в Москву.
#Ищенко #Трамп #Россия #Путин #Индия #Моди #СВО #деньги #США #Украина #Уиткофф#Китай #экономика#подлодки #ЯдернаяВойна #война #переговоры #торговля
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
10:40
Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле. Новости к 10.40 6 августаСпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает 6 августа телеграм-канал Украина.ру
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