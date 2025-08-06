https://ukraina.ru/20250806/vremya-idiotov-v-politike-eto-nado-ispolzovat-ischenko-o-shagakh-vlastey-na-zapade-i-reaktsii-rossii-1066537247.html

Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России

Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России - 06.08.2025 Украина.ру

Время идиотов в политике: это надо использовать! Ищенко о шагах властей на Западе и реакции России

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил недавнее... Украина.ру, 06.08.2025

2025-08-06T11:25

2025-08-06T11:25

2025-08-06T11:25

видео

россия

сша

ростислав ищенко

дональд трамп

стив уиткофф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066537101_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9555dbfad84b01d7881b3a93cadb7d6.jpg

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил недавнее заявление президента США Дональда Трампа по атомным подводным лодкам и критику в адрес Индии: 00:19 - Заявление Трампа по атомным подводным лодкам; 13:34 - Критика Трампа из-за торговли Индии с Россией; 18:49 - США живут парадигмой гегемонии? 25:57 - Визит Стива Уиткоффа в Москву. #Ищенко #Трамп #Россия #Путин #Индия #Моди #СВО #деньги #США #Украина #Уиткофф#Китай #экономика#подлодки #ЯдернаяВойна #война #переговоры #торговля ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250806/1066535140.html

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, стив уиткофф