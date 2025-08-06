После Часов Яра: Леонков раскрыл, как и для чего Россия будет использовать стратегическую высоту
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Освобождение Часов Яра дает российским войскам контроль над ключевой высотой в Донбассе, позволяя вести наблюдение и наносить удары по важным узлам обороны ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Мы должны использовать высоту Часов Яра для работы не только по Славянску и Краматорску, но и по Северску, который тоже находится в низине", — заявил эксперт.
По его словам, с этой позиции возможно запускать различные типы беспилотников: "Оттуда мы сможем запускать не только дроны-камикадзе для охоты за украинской бронетехникой, но и поднимать беспилотники для корректировки огня артиллерии и РСЗО".
Леонков подчеркнул историческую роль Часов Яра как центра управления украинских войск: "Часов Яр с самого начала СВО был не только господствующей высотой, но и центром управления огневыми средствами украинских войск, которые держали Артемовск под ударом".
Эксперт отметил, что для полного использования потенциала позиции потребуются ретрансляторы: "Ретрансляторы потребуются для БПЛА, которые осуществляют разведку и корректировку на 20-30 километров".
"Освобождение Часов Яра открывает большой букет возможностей, которые мы будем реализовывать в ближайший месяц", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
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