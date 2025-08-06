https://ukraina.ru/20250806/posle-chasov-yara-leonkov-raskryl-kak-i-dlya-chego-rossiya-budet-ispolzovat-strategicheskuyu-vysotu-1066477817.html

После Часов Яра: Леонков раскрыл, как и для чего Россия будет использовать стратегическую высоту

После Часов Яра: Леонков раскрыл, как и для чего Россия будет использовать стратегическую высоту - 06.08.2025 Украина.ру

После Часов Яра: Леонков раскрыл, как и для чего Россия будет использовать стратегическую высоту

Освобождение Часов Яра дает российским войскам контроль над ключевой высотой в Донбассе, позволяя вести наблюдение и наносить удары по важным узлам обороны ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-08-06T06:40

2025-08-06T06:40

2025-08-06T06:40

новости

россия

славянск

краматорск

вс рф

наступление вс рф

часов яр

донбасс

славянско-краматорская агломерация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_30ab99bda534ec723496c4b5eef11247.jpg

По его словам, с этой позиции возможно запускать различные типы беспилотников: "Оттуда мы сможем запускать не только дроны-камикадзе для охоты за украинской бронетехникой, но и поднимать беспилотники для корректировки огня артиллерии и РСЗО".Леонков подчеркнул историческую роль Часов Яра как центра управления украинских войск: "Часов Яр с самого начала СВО был не только господствующей высотой, но и центром управления огневыми средствами украинских войск, которые держали Артемовск под ударом".Эксперт отметил, что для полного использования потенциала позиции потребуются ретрансляторы: "Ретрансляторы потребуются для БПЛА, которые осуществляют разведку и корректировку на 20-30 километров"."Освобождение Часов Яра открывает большой букет возможностей, которые мы будем реализовывать в ближайший месяц", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.

https://ukraina.ru/20250805/maskirovka-i-nochnye-perebroski--vechnye-metody-voyny-ekspert-o-vozdeystvii-na-linii-snabzheniya-vsu-1066439747.html

россия

славянск

краматорск

часов яр

донбасс

славянско-краматорская агломерация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, славянск, краматорск, вс рф, наступление вс рф, часов яр, донбасс, славянско-краматорская агломерация, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, эксперты, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, спецоперация, вооруженные силы украины, украина.ру