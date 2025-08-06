Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Украинские вооруженные силы сталкиваются с беспрецедентным вызовом — они вынуждены одновременно удерживать несколько направлений, не имея достаточных резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Противник стоит перед сложной дилеммой: что делать дальше? Ранее мы с вами обсуждали, что противнику придется выбирать между Красноармейском (Покровск. — Ред.) и Константиновкой. И, судя по всему, противник до сих пор не сделал окончательного выбора", — констатирует Носков.
Эксперт обращает внимание на нерешительность ВСУ: "Украинскому командованию надо принимать какое-то радикальное решение, но брать на себя ответственность никто не хочет". Эта нерешительность, по его мнению, усугубляет кризис.
Особую проблему представляет растянутость фронта: "Теоретически Украина могла бы сбоями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи".
Но пока противник по неизвестной причине продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища, указал он.
Носков подчеркивает: "И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком". По его словам, такая стратегия напоминает действия 2022 года, но с критически меньшими ресурсами.
"Их пехота еще может имитировать свое присутствие на территории, но удержать ее — нет", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "У ВСУ сильно усложняется обстановка на Лиманском направлении, сообщает украинский офицер".
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