https://ukraina.ru/20250806/front-bez-flangov-voennyy-ekspert-rasskazal-pochemu-vsu-teryayut-kontrol-nad-situatsiey-v-donbasse-1066505262.html

Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе

Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе - 06.08.2025 Украина.ру

Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе

Украинские вооруженные силы сталкиваются с беспрецедентным вызовом — они вынуждены одновременно удерживать несколько направлений, не имея достаточных резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-06T05:20

2025-08-06T05:20

2025-08-06T05:20

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Эксперт обращает внимание на нерешительность ВСУ: "Украинскому командованию надо принимать какое-то радикальное решение, но брать на себя ответственность никто не хочет". Эта нерешительность, по его мнению, усугубляет кризис.Особую проблему представляет растянутость фронта: "Теоретически Украина могла бы сбоями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи". Но пока противник по неизвестной причине продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища, указал он.Носков подчеркивает: "И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком". По его словам, такая стратегия напоминает действия 2022 года, но с критически меньшими ресурсами."Их пехота еще может имитировать свое присутствие на территории, но удержать ее — нет", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "У ВСУ сильно усложняется обстановка на Лиманском направлении, сообщает украинский офицер".

https://ukraina.ru/20250805/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-ovladeli-staroy-chastyu-volchanska-i-zagonyayut-vsu-v-karman-pod-1066502416.html

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