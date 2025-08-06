Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе - 06.08.2025 Украина.ру
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Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе
Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе - 06.08.2025 Украина.ру
Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе
Украинские вооруженные силы сталкиваются с беспрецедентным вызовом — они вынуждены одновременно удерживать несколько направлений, не имея достаточных резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-08-06T05:20
2025-08-06T05:20
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Эксперт обращает внимание на нерешительность ВСУ: "Украинскому командованию надо принимать какое-то радикальное решение, но брать на себя ответственность никто не хочет". Эта нерешительность, по его мнению, усугубляет кризис.Особую проблему представляет растянутость фронта: "Теоретически Украина могла бы сбоями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи". Но пока противник по неизвестной причине продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища, указал он.Носков подчеркивает: "И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком". По его словам, такая стратегия напоминает действия 2022 года, но с критически меньшими ресурсами."Их пехота еще может имитировать свое присутствие на территории, но удержать ее — нет", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.На эту тему в новостях: "У ВСУ сильно усложняется обстановка на Лиманском направлении, сообщает украинский офицер".
https://ukraina.ru/20250805/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-ovladeli-staroy-chastyu-volchanska-i-zagonyayut-vsu-v-karman-pod-1066502416.html
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новости, константиновка, украина, донбасс, покровск/красноармейск, наступление, наступление вс рф, главные новости, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, аналитика, эксперты, военный эксперт
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Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе

05:20 06.08.2025
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Украинские вооруженные силы сталкиваются с беспрецедентным вызовом — они вынуждены одновременно удерживать несколько направлений, не имея достаточных резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

"Противник стоит перед сложной дилеммой: что делать дальше? Ранее мы с вами обсуждали, что противнику придется выбирать между Красноармейском (Покровск. — Ред.) и Константиновкой. И, судя по всему, противник до сих пор не сделал окончательного выбора", — констатирует Носков.

Эксперт обращает внимание на нерешительность ВСУ: "Украинскому командованию надо принимать какое-то радикальное решение, но брать на себя ответственность никто не хочет". Эта нерешительность, по его мнению, усугубляет кризис.
Особую проблему представляет растянутость фронта: "Теоретически Украина могла бы сбоями отойти и закрепиться между Дружковкой и Краматорском. У нее там еще с 2014-2015 годов есть оборудованные рубежи".
Но пока противник по неизвестной причине продолжает удерживать позиции в кармане южнее Клебан-Быкского водохранилища, указал он.
Носков подчеркивает: "И вот это цепляние за каждую посадку уже выходит им боком". По его словам, такая стратегия напоминает действия 2022 года, но с критически меньшими ресурсами.
"Их пехота еще может имитировать свое присутствие на территории, но удержать ее — нет", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
На эту тему в новостях: "У ВСУ сильно усложняется обстановка на Лиманском направлении, сообщает украинский офицер".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вчера, 17:18
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ овладели старой частью Волчанска и загоняют ВСУ в "карман" под КупянскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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05:20Фронт без флангов: военный эксперт рассказал, почему ВСУ теряют контроль над ситуацией в Донбассе
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