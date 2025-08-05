https://ukraina.ru/20250805/vozdushnye-retranslyatory-noskov-rasskazal-kak-drony-izmenili-pravila-igry-na-fronte-1066498588.html

Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте

Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте - 05.08.2025 Украина.ру

Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте

Традиционные военные доктрины трещат по швам — там, где раньше решали метры высоты, теперь правят алгоритмы и радиосигналы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-05T16:33

2025-08-05T16:33

2025-08-05T16:33

новости

украина.ру

дроны

беспилотники

бпла

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

часов яр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058539878_0:18:1257:725_1920x0_80_0_0_f8dd311ff7868147de429669197f456e.jpg

Эксперт раскрыл парадокс современной войны: "Мы можем поставить ретрансляторы на Часовом Яру, но это уже не "золотая высота" 1943 года". По его словам, украинские операторы дронов специально охотятся за такими точками, превращая классическое преимущество в ловушку.Главный сюрприз нового этапа конфликта — стремительная эволюция тактики. "Центр "Рубикон" уже применяет летающие ретрансляторы — фактически создаёт мобильные "этажи" прямо в воздухе", — отмечает Носков. Этот подход стирает многовековое правило "кто выше — тот сильнее".Но переход к новой системе даётся непросто. "Это как учиться писать левой рукой: техника есть, а навык нарабатывается месяцами", — сравнивает эксперт. Особую проблему представляет согласование действий между обычными частями и специализированными подразделениями дроноводов.Загадка будущего, по мнению аналитика, кроется в неожиданном месте: "Когда каждый солдат сможет запускать дрон-ретранслятор с рюкзака, карты вообще придётся рисовать в трёх измерениях". Эта перспектива делает бессмысленными многие текущие укрепления."Мы воюем в последней войне, где высоты ещё хоть что-то значат", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".

https://ukraina.ru/20250802/1066340092.html

часов яр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, дроны, беспилотники, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, часов яр, донбасс, спецоперация, главные новости