Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте - 05.08.2025 Украина.ру
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Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте
Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте - 05.08.2025 Украина.ру
Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте
Традиционные военные доктрины трещат по швам — там, где раньше решали метры высоты, теперь правят алгоритмы и радиосигналы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-08-05T16:33
2025-08-05T16:33
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Эксперт раскрыл парадокс современной войны: "Мы можем поставить ретрансляторы на Часовом Яру, но это уже не "золотая высота" 1943 года". По его словам, украинские операторы дронов специально охотятся за такими точками, превращая классическое преимущество в ловушку.Главный сюрприз нового этапа конфликта — стремительная эволюция тактики. "Центр "Рубикон" уже применяет летающие ретрансляторы — фактически создаёт мобильные "этажи" прямо в воздухе", — отмечает Носков. Этот подход стирает многовековое правило "кто выше — тот сильнее".Но переход к новой системе даётся непросто. "Это как учиться писать левой рукой: техника есть, а навык нарабатывается месяцами", — сравнивает эксперт. Особую проблему представляет согласование действий между обычными частями и специализированными подразделениями дроноводов.Загадка будущего, по мнению аналитика, кроется в неожиданном месте: "Когда каждый солдат сможет запускать дрон-ретранслятор с рюкзака, карты вообще придётся рисовать в трёх измерениях". Эта перспектива делает бессмысленными многие текущие укрепления."Мы воюем в последней войне, где высоты ещё хоть что-то значат", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
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новости, украина.ру, дроны, беспилотники, бпла, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, часов яр, донбасс, спецоперация, главные новости
Новости, Украина.ру, дроны, беспилотники, БПЛА, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Часов Яр, Донбасс, Спецоперация, Главные новости

Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте

16:33 05.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Традиционные военные доктрины трещат по швам — там, где раньше решали метры высоты, теперь правят алгоритмы и радиосигналы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт раскрыл парадокс современной войны: "Мы можем поставить ретрансляторы на Часовом Яру, но это уже не "золотая высота" 1943 года". По его словам, украинские операторы дронов специально охотятся за такими точками, превращая классическое преимущество в ловушку.
Главный сюрприз нового этапа конфликта — стремительная эволюция тактики. "Центр "Рубикон" уже применяет летающие ретрансляторы — фактически создаёт мобильные "этажи" прямо в воздухе", — отмечает Носков. Этот подход стирает многовековое правило "кто выше — тот сильнее".
Но переход к новой системе даётся непросто. "Это как учиться писать левой рукой: техника есть, а навык нарабатывается месяцами", — сравнивает эксперт. Особую проблему представляет согласование действий между обычными частями и специализированными подразделениями дроноводов.
Загадка будущего, по мнению аналитика, кроется в неожиданном месте: "Когда каждый солдат сможет запускать дрон-ретранслятор с рюкзака, карты вообще придётся рисовать в трёх измерениях". Эта перспектива делает бессмысленными многие текущие укрепления.
"Мы воюем в последней войне, где высоты ещё хоть что-то значат", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
БПЛА дроны удары - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
2 августа, 12:56
ВС РФ ударили по схронам БПЛА, пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 132 районахРоссийские войска ударили по местам хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах, проинформировали в Минобороны РФ. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
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