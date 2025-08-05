Воздушные ретрансляторы: Носков рассказал, как дроны изменили правила игры на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Традиционные военные доктрины трещат по швам — там, где раньше решали метры высоты, теперь правят алгоритмы и радиосигналы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Эксперт раскрыл парадокс современной войны: "Мы можем поставить ретрансляторы на Часовом Яру, но это уже не "золотая высота" 1943 года". По его словам, украинские операторы дронов специально охотятся за такими точками, превращая классическое преимущество в ловушку.
Главный сюрприз нового этапа конфликта — стремительная эволюция тактики. "Центр "Рубикон" уже применяет летающие ретрансляторы — фактически создаёт мобильные "этажи" прямо в воздухе", — отмечает Носков. Этот подход стирает многовековое правило "кто выше — тот сильнее".
Но переход к новой системе даётся непросто. "Это как учиться писать левой рукой: техника есть, а навык нарабатывается месяцами", — сравнивает эксперт. Особую проблему представляет согласование действий между обычными частями и специализированными подразделениями дроноводов.
Загадка будущего, по мнению аналитика, кроется в неожиданном месте: "Когда каждый солдат сможет запускать дрон-ретранслятор с рюкзака, карты вообще придётся рисовать в трёх измерениях". Эта перспектива делает бессмысленными многие текущие укрепления.
"Мы воюем в последней войне, где высоты ещё хоть что-то значат", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
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