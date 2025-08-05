Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки - 05.08.2025 Украина.ру
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Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки
Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки - 05.08.2025 Украина.ру
Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки
Значение освобождения Часова Яра вызывает споры среди военных экспертов — одни видят в нём переломный момент, другие лишь этап длительного наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-08-05T16:11
2025-08-05T16:11
новости
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Специалист объяснил, что хотя город действительно занимает господствующую высоту, современные технологии изменили значение такого преимущества. "Раньше на высоту забирались корректировщики артиллерии. А сейчас это делают беспилотники, которым все равно, с какой позиции подняться", — пояснил Носков.Главная ценность успеха, по мнению эксперта, в прорыве укрепрайона. "Теперь нам открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки", — отметил аналитик, подчеркнув их значение как логистических центров противника.Особое внимание Носков уделил дилемме украинского командования. "Им придётся выбирать между Красноармейском и Константиновкой, причём до сих пор окончательного решения не принято", — констатировал военный эксперт.Прогнозируя развитие событий, собеседник предположил: "К октябрю-ноябрю возможен контроль над тремя городами: Красноармейском, Дружковкой и Константиновкой". Однако он предупредил, что быстрое продвижение маловероятно из-за сопротивления опытного противника."Часов Яр — это важный, но не конечный этап наступательной операции", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
https://ukraina.ru/20250805/zaluzhnogo-gotovyat-v-prezidenty-ukrainy-no-ne-vse-tak-prosto-1066480843.html
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часов яр
краматорск
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60
Новости
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новости, славянск, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, часов яр, краматорск, покровск/красноармейск, константиновка, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Славянск, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Краматорск, Покровск/Красноармейск, Константиновка, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки

16:11 05.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные освободили Часов Яр
Российские военные освободили Часов Яр - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Значение освобождения Часова Яра вызывает споры среди военных экспертов — одни видят в нём переломный момент, другие лишь этап длительного наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
Специалист объяснил, что хотя город действительно занимает господствующую высоту, современные технологии изменили значение такого преимущества. "Раньше на высоту забирались корректировщики артиллерии. А сейчас это делают беспилотники, которым все равно, с какой позиции подняться", — пояснил Носков.
Главная ценность успеха, по мнению эксперта, в прорыве укрепрайона. "Теперь нам открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки", — отметил аналитик, подчеркнув их значение как логистических центров противника.
Особое внимание Носков уделил дилемме украинского командования. "Им придётся выбирать между Красноармейском и Константиновкой, причём до сих пор окончательного решения не принято", — констатировал военный эксперт.
Прогнозируя развитие событий, собеседник предположил: "К октябрю-ноябрю возможен контроль над тремя городами: Красноармейском, Дружковкой и Константиновкой". Однако он предупредил, что быстрое продвижение маловероятно из-за сопротивления опытного противника.
"Часов Яр — это важный, но не конечный этап наступательной операции", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".
- РИА Новости, 1920, 05.08.2025
12:22
Зачем Залужного готовят в президенты Украины. Не все так простоВ последнее время усилились разговоры о замене Владимира Зеленского на Валерия Залужного. На этом фоне активизировался сам бывший главком ВСУ, что косвенно подтверждает его президентские амбиции
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