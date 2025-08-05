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Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки

Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки - 05.08.2025 Украина.ру

Владимир Носков: После Часов Яра открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки

Значение освобождения Часова Яра вызывает споры среди военных экспертов — одни видят в нём переломный момент, другие лишь этап длительного наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-05T16:11

2025-08-05T16:11

2025-08-05T16:11

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Специалист объяснил, что хотя город действительно занимает господствующую высоту, современные технологии изменили значение такого преимущества. "Раньше на высоту забирались корректировщики артиллерии. А сейчас это делают беспилотники, которым все равно, с какой позиции подняться", — пояснил Носков.Главная ценность успеха, по мнению эксперта, в прорыве укрепрайона. "Теперь нам открывается путь на каскад городов от Славянска до Константиновки", — отметил аналитик, подчеркнув их значение как логистических центров противника.Особое внимание Носков уделил дилемме украинского командования. "Им придётся выбирать между Красноармейском и Константиновкой, причём до сих пор окончательного решения не принято", — констатировал военный эксперт.Прогнозируя развитие событий, собеседник предположил: "К октябрю-ноябрю возможен контроль над тремя городами: Красноармейском, Дружковкой и Константиновкой". Однако он предупредил, что быстрое продвижение маловероятно из-за сопротивления опытного противника."Часов Яр — это важный, но не конечный этап наступательной операции", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О ранении, жизни после фронта и планах на будущее — в материале “Одна нога здесь, другая там”. Ветеран СВО Дмитрий Кристя о том, как сохранить оптимизм на войне".

https://ukraina.ru/20250805/zaluzhnogo-gotovyat-v-prezidenty-ukrainy-no-ne-vse-tak-prosto-1066480843.html

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