ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией - 05.08.2025 Украина.ру
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ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией - 05.08.2025 Украина.ру
ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-05T07:25
2025-08-05T07:25
новости
россия
брянская область
ростовская область
вооруженные силы украины
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Из них 13 над территорией Брянской области, семь над Ростовской и по два над Калужской и Смоленской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА уничтожены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах региона, пострадавших нет.Политик отметил, что в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция, пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о сбитом дроне ВСУ."Средствами РЭБ министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы", - указал он.Губернатор отметил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, россия, брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Брянская область, Ростовская область, Вооруженные силы Украины

ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией

07:25 05.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Украина.ру
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
Из них 13 над территорией Брянской области, семь над Ростовской и по два над Калужской и Смоленской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА уничтожены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах региона, пострадавших нет.
Политик отметил, что в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция, пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.

"В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал", - подчеркнул он.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о сбитом дроне ВСУ.
"Средствами РЭБ министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы", - указал он.
Губернатор отметил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ.
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