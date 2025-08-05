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ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией

ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией - 05.08.2025 Украина.ру

ПВО уничтожила десятки украинских беспилотников над Россией

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает 5 августа телеграм-канал Украина.ру

2025-08-05T07:25

2025-08-05T07:25

2025-08-05T07:25

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Из них 13 над территорией Брянской области, семь над Ростовской и по два над Калужской и Смоленской областями.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА уничтожены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах региона, пострадавших нет.Политик отметил, что в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция, пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован.Губернатор Смоленской области Василий Анохин также рассказал о сбитом дроне ВСУ."Средствами РЭБ министерства обороны РФ подавлен БПЛА противника. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения дрона направлены экстренные и оперативные службы", - указал он.Губернатор отметил, что в Смоленской области введен запрет на распространение сведений о последствиях применения беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брянская область, ростовская область, вооруженные силы украины