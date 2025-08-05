https://ukraina.ru/20250805/evropa-zatyagivaet-poyasa-politolog-obyasnil-kak-sanktsii-protiv-rossii-udarili-po-es-1066452084.html

"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС

"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС - 05.08.2025 Украина.ру

"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС

Европе придется затянуть пояса и ужать социалку. Последствия санкционной политики становятся все более ощутимыми. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-05T05:30

2025-08-05T05:30

2025-08-05T05:30

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Эксперт объясняет причины кризиса: "Европа сама загнала себя в такие условия, так как европейской элите нужно было любым способом доказать, что она управляет мировыми процессами".Особенно показательным Дробницкий называет период "2022-23 годов, когда еще шли разговоры о поражении России на поле боя". По его словам, "было понятно, что если этого не произойдет, то дальше Трамп отсоединяет США от Евроатлантики"."Это им и так пришлось бы делать", - отмечает политолог, говоря о неизбежности реформ. Европейские лидеры оказались в ловушке собственной политики, заключил собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О том, почему политика Трампа выглядит безумной, но на самом деле рациональна — в материале "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой".

https://ukraina.ru/20250804/teatr-odnogo-aktera-chto-kroetsya-za-strannym-povedeniem-trampa-1066431393.html

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новости, сша, россия, европа, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, ес, санкции, геополитика