"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС
Флаг ЕС растоптанный
Европе придется затянуть пояса и ужать социалку. Последствия санкционной политики становятся все более ощутимыми. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт объясняет причины кризиса: "Европа сама загнала себя в такие условия, так как европейской элите нужно было любым способом доказать, что она управляет мировыми процессами".
Особенно показательным Дробницкий называет период "2022-23 годов, когда еще шли разговоры о поражении России на поле боя". По его словам, "было понятно, что если этого не произойдет, то дальше Трамп отсоединяет США от Евроатлантики".
"Это им и так пришлось бы делать", - отмечает политолог, говоря о неизбежности реформ. Европейские лидеры оказались в ловушке собственной политики, заключил собеседник издания.
Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.
О том, почему политика Трампа выглядит безумной, но на самом деле рациональна — в материале "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой".
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