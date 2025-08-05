"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС - 05.08.2025 Украина.ру
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"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС
"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС - 05.08.2025 Украина.ру
"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС
Европе придется затянуть пояса и ужать социалку. Последствия санкционной политики становятся все более ощутимыми. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-05T05:30
2025-08-05T05:30
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европа
дональд трамп
дмитрий дробницкий
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санкции
геополитика
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Эксперт объясняет причины кризиса: "Европа сама загнала себя в такие условия, так как европейской элите нужно было любым способом доказать, что она управляет мировыми процессами".Особенно показательным Дробницкий называет период "2022-23 годов, когда еще шли разговоры о поражении России на поле боя". По его словам, "было понятно, что если этого не произойдет, то дальше Трамп отсоединяет США от Евроатлантики"."Это им и так пришлось бы делать", - отмечает политолог, говоря о неизбежности реформ. Европейские лидеры оказались в ловушке собственной политики, заключил собеседник издания.Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.О том, почему политика Трампа выглядит безумной, но на самом деле рациональна — в материале "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой".
https://ukraina.ru/20250804/teatr-odnogo-aktera-chto-kroetsya-za-strannym-povedeniem-trampa-1066431393.html
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новости, сша, россия, европа, дональд трамп, дмитрий дробницкий, украина.ру, ес, санкции, геополитика
Новости, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, ЕС, санкции, геополитика

"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС

05:30 05.08.2025
 
Флаг ЕС растоптанный
Флаг ЕС растоптанный
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Европе придется затянуть пояса и ужать социалку. Последствия санкционной политики становятся все более ощутимыми. Таким мнением в беседе с журналистами издания Украина.ру поделился политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт объясняет причины кризиса: "Европа сама загнала себя в такие условия, так как европейской элите нужно было любым способом доказать, что она управляет мировыми процессами".
Особенно показательным Дробницкий называет период "2022-23 годов, когда еще шли разговоры о поражении России на поле боя". По его словам, "было понятно, что если этого не произойдет, то дальше Трамп отсоединяет США от Евроатлантики".
"Это им и так пришлось бы делать", - отмечает политолог, говоря о неизбежности реформ. Европейские лидеры оказались в ловушке собственной политики, заключил собеседник издания.
Полный текст Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на Украину" на сайте Украина.ру.
О том, почему политика Трампа выглядит безумной, но на самом деле рациональна — в материале "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой".
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Заголовок открываемого материала
05:30"Европа затягивает пояса": политолог объяснил, как санкции против России ударили по ЕС
05:24Как управлять миром, не привлекая внимания админов телеграм-каналов
05:13Какие границы могут быть у послевоенной Украины? Украинские эксперты о том, что как прежде уже не будет
05:00БРИКС против доллара: Дробницкий раскрыл, как альянс меняет мировую финансовую систему
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