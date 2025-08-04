https://ukraina.ru/20250804/rossiyskie-gerani-udarili-po-tselyam-na-ukraine-1066401138.html

Российские "Герани" ударили по целям на Украине

Российские "Герани" ударили по целям на Украине - 04.08.2025 Украина.ру

Российские "Герани" ударили по целям на Украине

Российские военные нанесли удары "Геранями" по целям в Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, передает 4 августа телеграм-канал Украина.ру

2025-08-04T07:12

2025-08-04T07:12

2025-08-04T07:12

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"Также удары наносятся по целям в городе Канев в Черкасской области. Сообщают о взрывах в Черкасской области <...> по целям в районе Чугуева в Харьковской области. <...> "Герани" наносят удары по целям в Хмельницкой области”, - говорится в постах.Кроме того, беспилотники бьют по целям в районе Одессы. После прилетов в городе горят складские помещения. Также "Герани" наносят удары по целям в районе города Ромны в Сумской области."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, черкасская область, украина, житомирская область