Российские "Герани" ударили по целям на Украине - 04.08.2025 Украина.ру
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Российские "Герани" ударили по целям на Украине
Российские "Герани" ударили по целям на Украине - 04.08.2025 Украина.ру
Российские "Герани" ударили по целям на Украине
Российские военные нанесли удары "Геранями" по целям в Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, передает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-04T07:12
2025-08-04T07:12
новости
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"Также удары наносятся по целям в городе Канев в Черкасской области. Сообщают о взрывах в Черкасской области &lt;...&gt; по целям в районе Чугуева в Харьковской области. &lt;...&gt; "Герани" наносят удары по целям в Хмельницкой области”, - говорится в постах.Кроме того, беспилотники бьют по целям в районе Одессы. После прилетов в городе горят складские помещения. Также "Герани" наносят удары по целям в районе города Ромны в Сумской области."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, черкасская область, украина, житомирская область
Новости, Черкасская область, Украина, Житомирская область

Российские "Герани" ударили по целям на Украине

07:12 04.08.2025
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Украина.ру
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Российские военные нанесли удары "Геранями" по целям в Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, передает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
"Также удары наносятся по целям в городе Канев в Черкасской области. Сообщают о взрывах в Черкасской области <...> по целям в районе Чугуева в Харьковской области. <...> "Герани" наносят удары по целям в Хмельницкой области”, - говорится в постах.
Кроме того, беспилотники бьют по целям в районе Одессы. После прилетов в городе горят складские помещения.
Также "Герани" наносят удары по целям в районе города Ромны в Сумской области.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
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