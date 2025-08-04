https://ukraina.ru/20250804/rossiyskie-gerani-udarili-po-tselyam-na-ukraine-1066401138.html
Российские "Герани" ударили по целям на Украине
Российские "Герани" ударили по целям на Украине - 04.08.2025 Украина.ру
Российские "Герани" ударили по целям на Украине
Российские военные нанесли удары "Геранями" по целям в Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, передает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-04T07:12
2025-08-04T07:12
2025-08-04T07:12
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"Также удары наносятся по целям в городе Канев в Черкасской области. Сообщают о взрывах в Черкасской области <...> по целям в районе Чугуева в Харьковской области. <...> "Герани" наносят удары по целям в Хмельницкой области”, - говорится в постах.Кроме того, беспилотники бьют по целям в районе Одессы. После прилетов в городе горят складские помещения. Также "Герани" наносят удары по целям в районе города Ромны в Сумской области."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черкасская область, украина, житомирская область
Новости, Черкасская область, Украина, Житомирская область
Российские "Герани" ударили по целям на Украине
Российские военные нанесли удары "Геранями" по целям в Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, передает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
"Также удары наносятся по целям в городе Канев в Черкасской области. Сообщают о взрывах в Черкасской области <...> по целям в районе Чугуева в Харьковской области. <...> "Герани" наносят удары по целям в Хмельницкой области”, - говорится в постах.
Кроме того, беспилотники бьют по целям в районе Одессы. После прилетов в городе горят складские помещения.
Также "Герани" наносят удары по целям в районе города Ромны в Сумской области.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.