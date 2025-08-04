https://ukraina.ru/20250804/pvo-za-noch-sbila-bolshe-60-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1066401916.html

ПВО за ночь сбила больше 60 украинских беспилотников над Россией

ПВО за ночь сбила больше 60 украинских беспилотников над Россией - 04.08.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 60 украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 61 украинский беспилотник над территориями России. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 4 августа телеграм-канал Украина.ру

2025-08-04T07:50

2025-08-04T07:50

2025-08-04T07:50

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Из них 18 над акваторией Черного моря, 12 над территорией Воронежской области, 11 над Крымом, восемь над Белгородской, шесть над Волгоградской, по два над Брянской и Ростовской областями, по одному над территорией Московского региона и Рязанской области.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале уточнил, что силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы, пострадавших нет.Зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые быстро устраняются пожарными."Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала. Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - добавил губернатор.Несколько дронов уничтожено над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм указал, что атаку БПЛА отразили ночью в Тарасовском и Шолоховском районах, пострадавших и последствий на земле нет.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростовская область, андрей бочаров, черное море