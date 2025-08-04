https://ukraina.ru/20250804/pokrovsku-i-sumam-prigotovitsya-ob-itogakh-bitvy-vsu-za-chasov-yar-i-krakhe-tyla-na-ukraine--kopylov-1066430709.html

Покровску и Сумам приготовиться: об итогах битвы ВСУ за Часов Яр и крахе тыла на Украине — Копылов

Покровску и Сумам приготовиться: об итогах битвы ВСУ за Часов Яр и крахе тыла на Украине — Копылов - 04.08.2025 Украина.ру

Покровску и Сумам приготовиться: об итогах битвы ВСУ за Часов Яр и крахе тыла на Украине — Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру провёл параллели между кайзеровской Германией и современной Украиной, а также... Украина.ру, 04.08.2025

2025-08-04T15:41

2025-08-04T15:41

2025-08-04T15:41

видео

россия

украина

часов яр

вооруженные силы украины

всу

потери всу

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сво

прогнозы сво

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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру провёл параллели между кайзеровской Германией и современной Украиной, а также объяснил, как Россия воспользуется взятием Часова Яра и к чему приведут удары по ТЦК. 00:36 – Об освобождении Часова Яра; 10:08 – Фронтовые трудности бойцов; 11:45 – О работе дронов в зоне СВО и продвижении России на фронте; 17:19 – Новая авантюра ВСУ; 18:35 – Освобождение Покровска и Сум и движение ВС РФ по открытой местности; 22:44 – Поддержка Украины странами Запада; 25:15 – Удары России по ТЦК. ТГ-канал Кирилла Копылова - https://t.me/Greatwarchannel

россия

украина

часов яр

покровск/красноармейск

сумская область

сумы

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