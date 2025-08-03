Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США - 03.08.2025 Украина.ру
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Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США
Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США - 03.08.2025 Украина.ру
Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США
Политическая нестабильность в США создает условия для возможной смены руководства страны, что может кардинально изменить американскую позицию по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-03T08:00
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"Есть основания полагать, что вместо [президента США Дональда] Трампа придет [вице-президент Джей Ди] Вэнс. Для нас это было бы хорошо. Он молодой, адекватный и не сторонник Украины, в отличие от Трампа", – заявил эксперт. Он отметил, что нынешний президент США ведет себя непредсказуемо и конфликтует с истеблишментом.Поликарпов указал на ключевую угрозу для Трампа: "Эпштейнгейт может стать поводом для мощной атаки на него осенью. Если Трамп поссорится еще и с республиканцами-неоконами, дело может дойти до его отставки".Историк провел историческую параллель: "У нас уже был пример Никсона... Он в 1972 году на выборах взял 49 штатов из 50. Но в следующие два года он рассыпался и сам вынужден был уйти"."Трамп тоже ведет себя не очень адекватно и тоже может быть неудобным для американских элит. Там есть свои правила игры, которые он постоянно нарушает", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах политической ситуации в США — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
https://ukraina.ru/20250731/on-gugl-otkryvaet-prezhde-chem-pisat-tramp-obyavil-voynu-globalnomu-yugu-1066221082.html
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новости, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, украина.ру, президент сша, украина, политика, главные новости, аналитика, украина аналитика, эксперты
Новости, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Украина.ру, президент США, Украина, политика, Главные новости, Аналитика, Украина аналитика, эксперты

Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США

08:00 03.08.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP / Evan Vucci
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Политическая нестабильность в США создает условия для возможной смены руководства страны, что может кардинально изменить американскую позицию по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Есть основания полагать, что вместо [президента США Дональда] Трампа придет [вице-президент Джей Ди] Вэнс. Для нас это было бы хорошо. Он молодой, адекватный и не сторонник Украины, в отличие от Трампа", – заявил эксперт. Он отметил, что нынешний президент США ведет себя непредсказуемо и конфликтует с истеблишментом.
Поликарпов указал на ключевую угрозу для Трампа: "Эпштейнгейт может стать поводом для мощной атаки на него осенью. Если Трамп поссорится еще и с республиканцами-неоконами, дело может дойти до его отставки".
Историк провел историческую параллель: "У нас уже был пример Никсона... Он в 1972 году на выборах взял 49 штатов из 50. Но в следующие два года он рассыпался и сам вынужден был уйти".
"Трамп тоже ведет себя не очень адекватно и тоже может быть неудобным для американских элит. Там есть свои правила игры, которые он постоянно нарушает", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
О других аспектах политической ситуации в США — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.
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