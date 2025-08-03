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Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США

Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США - 03.08.2025 Украина.ру

Вместо Трампа придет Вэнс? Михаил Поликарпов о возможной смене власти в США

Политическая нестабильность в США создает условия для возможной смены руководства страны, что может кардинально изменить американскую позицию по украинскому вопросу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-03T08:00

2025-08-03T08:00

2025-08-03T08:00

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"Есть основания полагать, что вместо [президента США Дональда] Трампа придет [вице-президент Джей Ди] Вэнс. Для нас это было бы хорошо. Он молодой, адекватный и не сторонник Украины, в отличие от Трампа", – заявил эксперт. Он отметил, что нынешний президент США ведет себя непредсказуемо и конфликтует с истеблишментом.Поликарпов указал на ключевую угрозу для Трампа: "Эпштейнгейт может стать поводом для мощной атаки на него осенью. Если Трамп поссорится еще и с республиканцами-неоконами, дело может дойти до его отставки".Историк провел историческую параллель: "У нас уже был пример Никсона... Он в 1972 году на выборах взял 49 штатов из 50. Но в следующие два года он рассыпался и сам вынужден был уйти"."Трамп тоже ведет себя не очень адекватно и тоже может быть неудобным для американских элит. Там есть свои правила игры, которые он постоянно нарушает", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах политической ситуации в США — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.

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