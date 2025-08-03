https://ukraina.ru/20250803/samoletnoe-delo-kak-tekhnicheskiy-keys-stal-ugrozoy-dlya-vsey-sistemy-vlasti-na-ukraine-1066307892.html

"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине

"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине - 03.08.2025 Украина.ру

"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине

Дело о совместных перелетах премьер-министра Украины Юлии Свириденко и главы ОП Андрея Ермака, формально касающееся злоупотребления служебным положением, может иметь далеко идущие политические последствия для всей команды Владимира Зеленского. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-03T07:30

2025-08-03T07:30

2025-08-03T07:30

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По версии следствия, Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала свое право на госрейсы для прикрытия перелетов Ермака, не имевшего таких полномочий."Само по себе "самолетное дело" в юридическом смысле выглядит внешне не самым громким — перелеты, командировки, распоряжения, служебные записки. Но именно такие конструкции дают антикоррупционным органам возможность выстраивать схему системного злоупотребления", - поясняет Павлив.Особую опасность для киевского режима, по мнению эксперта, представляет универсальность этой схемы: "Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, РНБО или Офиса президента, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно. Прецедент уже будет создан"."Само её нахождение на этих рейсах — не просто нарушение, а политический акт лояльности и подчинения", - резюмирует автор, объясняя, почему дело имеет двойную природу: формально - против Свириденко, фактически - против всей системы украинской власти.Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.О ближайшем будущем Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/proklyate-zolotogo-unitaza-ukrainskie-eksperty-o-situatsii-s-peregolosovaniem-v-parlamente-zakona-o-1066244322.html

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