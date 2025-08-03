"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине
© Фото : коллаж Украина.Ру
© Фото : коллаж Украина.Ру
Дело о совместных перелетах премьер-министра Украины Юлии Свириденко и главы ОП Андрея Ермака, формально касающееся злоупотребления служебным положением, может иметь далеко идущие политические последствия для всей команды Владимира Зеленского. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Вся конструкция построена таким образом, чтобы формальный удар приходился по ней [Свириденко], но политическая волна несомненно пойдет и дальше - к самому Ермаку", - отмечает эксперт.
По версии следствия, Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала свое право на госрейсы для прикрытия перелетов Ермака, не имевшего таких полномочий.
"Само по себе "самолетное дело" в юридическом смысле выглядит внешне не самым громким — перелеты, командировки, распоряжения, служебные записки. Но именно такие конструкции дают антикоррупционным органам возможность выстраивать схему системного злоупотребления", - поясняет Павлив.
Особую опасность для киевского режима, по мнению эксперта, представляет универсальность этой схемы: "Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, РНБО или Офиса президента, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно. Прецедент уже будет создан".
"Само её нахождение на этих рейсах — не просто нарушение, а политический акт лояльности и подчинения", - резюмирует автор, объясняя, почему дело имеет двойную природу: формально - против Свириденко, фактически - против всей системы украинской власти.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.
Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
О ближайшем будущем Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе" на сайте Украина.ру.
31 июля, 19:55Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУВ квартире олигарха Тимура Миндича – соратника Зеленского, бизнес-партнера – активисты нашли золотые унитазы. Тем временем Верховная Рада откатила назад и проголосовала за неприкосновенность и независимость западных антикоррупционных бюро и прокуроров.
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