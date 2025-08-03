"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине - 03.08.2025 Украина.ру
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"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине
"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине - 03.08.2025 Украина.ру
"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине
Дело о совместных перелетах премьер-министра Украины Юлии Свириденко и главы ОП Андрея Ермака, формально касающееся злоупотребления служебным положением, может иметь далеко идущие политические последствия для всей команды Владимира Зеленского. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-03T07:30
2025-08-03T07:30
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По версии следствия, Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала свое право на госрейсы для прикрытия перелетов Ермака, не имевшего таких полномочий."Само по себе "самолетное дело" в юридическом смысле выглядит внешне не самым громким — перелеты, командировки, распоряжения, служебные записки. Но именно такие конструкции дают антикоррупционным органам возможность выстраивать схему системного злоупотребления", - поясняет Павлив.Особую опасность для киевского режима, по мнению эксперта, представляет универсальность этой схемы: "Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, РНБО или Офиса президента, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно. Прецедент уже будет создан"."Само её нахождение на этих рейсах — не просто нарушение, а политический акт лояльности и подчинения", - резюмирует автор, объясняя, почему дело имеет двойную природу: формально - против Свириденко, фактически - против всей системы украинской власти.Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.О ближайшем будущем Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/proklyate-zolotogo-unitaza-ukrainskie-eksperty-o-situatsii-s-peregolosovaniem-v-parlamente-zakona-o-1066244322.html
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новости, украина, андрей ермак, владимир зеленский, михаил павлив, набу, кабмин, украина.ру, офис президента, главные новости, власти украины, киевский режим
Новости, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Михаил Павлив, НАБУ, Кабмин, Украина.ру, Офис президента, Главные новости, власти Украины, киевский режим

"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине

07:30 03.08.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Дело о совместных перелетах премьер-министра Украины Юлии Свириденко и главы ОП Андрея Ермака, формально касающееся злоупотребления служебным положением, может иметь далеко идущие политические последствия для всей команды Владимира Зеленского. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Вся конструкция построена таким образом, чтобы формальный удар приходился по ней [Свириденко], но политическая волна несомненно пойдет и дальше - к самому Ермаку", - отмечает эксперт.
По версии следствия, Свириденко, будучи первым вице-премьером, использовала свое право на госрейсы для прикрытия перелетов Ермака, не имевшего таких полномочий.
"Само по себе "самолетное дело" в юридическом смысле выглядит внешне не самым громким — перелеты, командировки, распоряжения, служебные записки. Но именно такие конструкции дают антикоррупционным органам возможность выстраивать схему системного злоупотребления", - поясняет Павлив.
Особую опасность для киевского режима, по мнению эксперта, представляет универсальность этой схемы: "Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, РНБО или Офиса президента, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно. Прецедент уже будет создан".
"Само её нахождение на этих рейсах — не просто нарушение, а политический акт лояльности и подчинения", - резюмирует автор, объясняя, почему дело имеет двойную природу: формально - против Свириденко, фактически - против всей системы украинской власти.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.
Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
О ближайшем будущем Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Продолжение бунта "соросят" и задержки зарплат военным. Что ожидает Украину в августе" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
31 июля, 19:55
Проклятье золотого унитаза. Украинские эксперты о ситуации с переголосованием в парламенте Закона о НАБУВ квартире олигарха Тимура Миндича – соратника Зеленского, бизнес-партнера – активисты нашли золотые унитазы. Тем временем Верховная Рада откатила назад и проголосовала за неприкосновенность и независимость западных антикоррупционных бюро и прокуроров.
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Заголовок открываемого материала
07:30"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине
07:30Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
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