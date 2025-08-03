https://ukraina.ru/20250803/chem-vyzvany-metaniya-trampa-i-chto-pytaetsya-sokhranit-zelenskiy-anpilogov-o-skorom-krakhe-ukrainy-1066370244.html
Чем вызваны метания Трампа и что пытается сохранить Зеленский: Анпилогов о скором крахе Украины
Чем вызваны метания Трампа и что пытается сохранить Зеленский: Анпилогов о скором крахе Украины - 03.08.2025 Украина.ру
Чем вызваны метания Трампа и что пытается сохранить Зеленский: Анпилогов о скором крахе Украины
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру прокомментировал вопрос отношений США и... Украина.ру, 03.08.2025
2025-08-03T11:23
2025-08-03T11:23
2025-08-03T11:23
россия
украина
сша
дональд трамп
алексей анпилогов
владимир зеленский
украина.ру
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Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру прокомментировал вопрос отношений США и России, текущую ситуацию на фронте, кибератаки на различные организации и структуры России, а также политический кризис украинской власти: 00:26 – Отношения России и США;02:47 – О метаниях Трампа; 08:13 – О ситуации на фронте; 14:27 – Кибервойна и цели западных хакеров; 19:00 – Политический кризис внутри Украины. *В материале упоминается Игорь Мосийчук, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, сша, дональд трамп, алексей анпилогов, владимир зеленский, украина.ру, видео
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Алексей Анпилогов, Владимир Зеленский, Украина.ру
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру прокомментировал вопрос отношений США и России, текущую ситуацию на фронте, кибератаки на различные организации и структуры России, а также политический кризис украинской власти:
00:26 – Отношения России и США;
02:47 – О метаниях Трампа;
08:13 – О ситуации на фронте;
14:27 – Кибервойна и цели западных хакеров;
19:00 – Политический кризис внутри Украины.
*В материале упоминается Игорь Мосийчук, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов