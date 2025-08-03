https://ukraina.ru/20250803/chem-vyzvany-metaniya-trampa-i-chto-pytaetsya-sokhranit-zelenskiy-anpilogov-o-skorom-krakhe-ukrainy-1066370244.html

Чем вызваны метания Трампа и что пытается сохранить Зеленский: Анпилогов о скором крахе Украины

Чем вызваны метания Трампа и что пытается сохранить Зеленский: Анпилогов о скором крахе Украины - 03.08.2025 Украина.ру

Чем вызваны метания Трампа и что пытается сохранить Зеленский: Анпилогов о скором крахе Украины

Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру прокомментировал вопрос отношений США и... Украина.ру, 03.08.2025

2025-08-03T11:23

2025-08-03T11:23

2025-08-03T11:23

россия

украина

сша

дональд трамп

алексей анпилогов

владимир зеленский

украина.ру

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Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру прокомментировал вопрос отношений США и России, текущую ситуацию на фронте, кибератаки на различные организации и структуры России, а также политический кризис украинской власти: 00:26 – Отношения России и США;02:47 – О метаниях Трампа; 08:13 – О ситуации на фронте; 14:27 – Кибервойна и цели западных хакеров; 19:00 – Политический кризис внутри Украины. *В материале упоминается Игорь Мосийчук, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, сша, дональд трамп, алексей анпилогов, владимир зеленский, украина.ру, видео