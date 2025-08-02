"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского - 02.08.2025 Украина.ру
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"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского
"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского - 02.08.2025 Украина.ру
"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского
Эксперты рассматривают три основных сценария развития событий после начала атаки антикоррупционных органов на ближайшее окружение Владимира Зеленского - от точечных уступок до полного демонтажа власти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-02T10:00
2025-08-02T10:00
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"Первый вариант — точечное жертвоприношение. Подозрение выдвигается только в отношении [премьер-министра Украины Юлии] Свириденко, она подаёт в отставку, [руководитель ОП Андрей] Ермак делает вид, что ни при делах, Зеленский демонстрирует готовность к "оздоровлению системы", - описывает начальный сценарий автор.Второй вариант, по словам эксперта, выглядит более радикально: "Следом за Свириденко раскручивается маховик по [Алексею] Чернышову и [Тимуру] Миндичу, после чего формируется политическая повестка о недееспособности команды президента".Наиболее жесткий третий сценарий предполагает открытое противостояние: "Зеленский и Ермак игнорируют давление, препятствуют возбуждению дел, идут на обострение с Западом... В этом случае Украина входит в фазу конфликта не только с внутренними, но и с внешними элитами"."Все три сценария не исключают друг друга — они могут идти поэтапно, перетекая один в другой", - отмечает Павлив, подчеркивая системный характер кризиса киевского режима. По его мнению, "вся конструкция власти, построенная за последние годы, теперь не просто под давлением. Она в прицеле".Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане".
https://ukraina.ru/20250731/durilki-kartonnye-zelenskiy-spasoval-pered-zapadom-i-pokatilsya-vniz-itogi-31-iyulya-1066235650.html
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новости, украина, запад, михаил павлив, владимир зеленский, андрей ермак, украина.ру, рада, набу, киевский режим, офис президента, кризис, главные новости, новости украины
Новости, Украина, Запад, Михаил Павлив, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Украина.ру, Рада, НАБУ, киевский режим, Офис президента, кризис, Главные новости, Новости Украины

"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского

10:00 02.08.2025
 
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
- РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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Эксперты рассматривают три основных сценария развития событий после начала атаки антикоррупционных органов на ближайшее окружение Владимира Зеленского - от точечных уступок до полного демонтажа власти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Первый вариант — точечное жертвоприношение. Подозрение выдвигается только в отношении [премьер-министра Украины Юлии] Свириденко, она подаёт в отставку, [руководитель ОП Андрей] Ермак делает вид, что ни при делах, Зеленский демонстрирует готовность к "оздоровлению системы", - описывает начальный сценарий автор.
Второй вариант, по словам эксперта, выглядит более радикально: "Следом за Свириденко раскручивается маховик по [Алексею] Чернышову и [Тимуру] Миндичу, после чего формируется политическая повестка о недееспособности команды президента".
Наиболее жесткий третий сценарий предполагает открытое противостояние: "Зеленский и Ермак игнорируют давление, препятствуют возбуждению дел, идут на обострение с Западом... В этом случае Украина входит в фазу конфликта не только с внутренними, но и с внешними элитами".
"Все три сценария не исключают друг друга — они могут идти поэтапно, перетекая один в другой", - отмечает Павлив, подчеркивая системный характер кризиса киевского режима.
По его мнению, "вся конструкция власти, построенная за последние годы, теперь не просто под давлением. Она в прицеле".
Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане".
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