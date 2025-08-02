https://ukraina.ru/20250802/tri-stsenariya-demontazha-pavliv-obyasnil-kak-mozhet-razvivatsya-ataka-na-ofis-zelenskogo-1066315110.html

"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского

"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского - 02.08.2025 Украина.ру

"Три сценария демонтажа": Павлив объяснил, как может развиваться атака на Офис Зеленского

Эксперты рассматривают три основных сценария развития событий после начала атаки антикоррупционных органов на ближайшее окружение Владимира Зеленского - от точечных уступок до полного демонтажа власти. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-02T10:00

2025-08-02T10:00

2025-08-02T10:00

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"Первый вариант — точечное жертвоприношение. Подозрение выдвигается только в отношении [премьер-министра Украины Юлии] Свириденко, она подаёт в отставку, [руководитель ОП Андрей] Ермак делает вид, что ни при делах, Зеленский демонстрирует готовность к "оздоровлению системы", - описывает начальный сценарий автор.Второй вариант, по словам эксперта, выглядит более радикально: "Следом за Свириденко раскручивается маховик по [Алексею] Чернышову и [Тимуру] Миндичу, после чего формируется политическая повестка о недееспособности команды президента".Наиболее жесткий третий сценарий предполагает открытое противостояние: "Зеленский и Ермак игнорируют давление, препятствуют возбуждению дел, идут на обострение с Западом... В этом случае Украина входит в фазу конфликта не только с внутренними, но и с внешними элитами"."Все три сценария не исключают друг друга — они могут идти поэтапно, перетекая один в другой", - отмечает Павлив, подчеркивая системный характер кризиса киевского режима. По его мнению, "вся конструкция власти, построенная за последние годы, теперь не просто под давлением. Она в прицеле".Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "В СБУ готовят списки недовольных. Украинские эксперты о "плёнках Миндича" и "картонном Майдане".

https://ukraina.ru/20250731/durilki-kartonnye-zelenskiy-spasoval-pered-zapadom-i-pokatilsya-vniz-itogi-31-iyulya-1066235650.html

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новости, украина, запад, михаил павлив, владимир зеленский, андрей ермак, украина.ру, рада, набу, киевский режим, офис президента, кризис, главные новости, новости украины